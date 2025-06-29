Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, российские террористы в очередной раз атакуют Украину. В небе фиксируются дроны, также сообщалось о взлете вражеских бомбардировщиков Ту-95МС.

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Обновлено 02:41: В направлении Кременчуга и Тернополя фиксируются БПЛА.

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Обновлено 02:29: Фиксируется скоростная цель на Кременчуг, информируют в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 02:28: Добавилась угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Обновлено 02:21: Группа крылатых ракет фиксируется в Одесской области. Летит в северо-западном направлении.

Кроме того, есть фиксация БПЛА – летит мимо Броваров курсом на Киев.

Обновлено 02:17: Скоростная цель курсом на Кременчуг, заявили в ВС ВСУ. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Кинжалов".

Тем временем в Запорожской области раздаются взрывы, написал в своем телеграм-канале глава ОВА Иван Федоров.

Обновлено 02:15: Воздушная тревога объявлена ​​во всех областях Украины. В 02:13 сирены прозвучали в Закарпатской области.

Обновлено 02:12: Зафиксирован вылет истребителей МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") с аэродрома Саваслейка.

Обновлено 02:07: Военные сообщают о крылатой ракете, летящей с Харьковской области в направлении Полтавской.

Обновлено 02:02: Крылатая ракета летит в направлении Харьковщины, пишут в Воздушных силах. Для Запорожья есть угроза применения дронов – БПЛА летят в направлении города.

Обновлено 01:59: В Воздушных силах ВСУ сообщили о крылатой ракете, которая летит мимо Запорожья в направлении Днепропетровщины.

Обновлено 01:55: На Львовщине работает ПВО, информирует глава ОВА Максим Козицкий.

Тем временем "Николаевский Ванек" пишет о фиксации в украинском воздушном пространстве ракет "Калибр".

Обновлено 01:51: О вражеских дронах в направлении Львова информирует мэр Андрей Садовый. Эту информацию подтверждают и в Воздушных силах ВСУ. Также дроны фиксируются в направлении Черкасс и Тернополя.

Атака дронами продолжается уже несколько часов. По состоянию на 01:50 тревога была объявлена почти по всей стране. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в разных регионах.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Террор украинских городов со стороны российских захватчиков не прекращается ни на день.

В ночь на 28 июня оккупанты атаковали дронами Одессу. Из-за попадания БПЛА пожар вспыхнул на 7, 8 и 9 этажах 21-этажного жилого дома.

В результате атаки пострадали более 10 человек. Сообщалось и о двух погибших.

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