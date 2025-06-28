Если вы хоть раз приготовите по этому рецепту, больше не захотите делать иначе.

Баклажаны на гриле с томатами, базиликом и фетой — это вкус самого лета, к тому же этот рецепт не требует от вас никаких кулинарных умений. А нарезка баклажана вдоль длинными пластинами и вовсе позволит их меньше переворачивать и контролировать на гриле.

Как и то, что предварительно вы их посолите и датите "настояться", что поможет избавиться от лишней влаги. Благодаря этому баклажан получается не водянистым и рыхлым, а кремово-мягким и нежным, пишет Martha Stewart.

Подготовка баклажана для этого рецепта

Вместо привычных кружков лучше нарезать баклажан вдоль на длинные пластины — так его удобнее жарить. Снимать кожицу не обязательно, но если она кажется слишком жёсткой — можно очистить.

Видео дня

Зачем солить баклажан перед приготовлением?

Обильное посоление и отстаивание баклажана — простой способ улучшить его текстуру. Уже через 30 минут соль вытягивает лишнюю жидкость, которая при жарке делает мякоть водянистой или пористой. В результате баклажан получается бархатисто-мягким. Кроме того, соль успевает проникнуть вглубь, а не просто остаётся на поверхности.

Ингредиенты

1 большой баклажан (примерно 680 г), обрезанный и нарезанный вдоль ломтиками толщиной 2,5 см

Крупная соль

1 ст. л. оливкового масла extra virgin + немного для смазывания

2 стакана (около 280 г) черри-помидоров, разрезанных пополам

¼ стакана поджаренных кедровых орешков

30 г феты, раскрошенной (примерно ¼ стакана)

Щепотка хлопьев красного перца

¼ стакана (плотно утрамбованного) свежего базилика, крупные листья порвать

Приготовление

1. Обильно посыпьте ломтики баклажана солью. Поставьте их вертикально в дуршлаг, слегка наложив друг на друга. Оставьте на 30 минут. Затем промойте и тщательно обсушите.

2. Разогрейте гриль до средней высокой температуры. Щедро смажьте срезанные стороны баклажанов маслом. Обжаривайте, перевернув один раз, до мягкости — около 4 минут с каждой стороны.

3. Смешайте помидоры, кедровые орешки, фету, хлопья перца и немного масла. Приправьте солью. Выложите смесь на готовые баклажаны и сверху добавьте базилик.

Другие интересные рецепты

Ранее УНИАН сообщал, что

Кроме того,

Вас также могут заинтересовать новости: