Баклажаны на гриле с томатами, базиликом и фетой — это вкус самого лета, к тому же этот рецепт не требует от вас никаких кулинарных умений. А нарезка баклажана вдоль длинными пластинами и вовсе позволит их меньше переворачивать и контролировать на гриле.
Как и то, что предварительно вы их посолите и датите "настояться", что поможет избавиться от лишней влаги. Благодаря этому баклажан получается не водянистым и рыхлым, а кремово-мягким и нежным, пишет Martha Stewart.
Подготовка баклажана для этого рецепта
Вместо привычных кружков лучше нарезать баклажан вдоль на длинные пластины — так его удобнее жарить. Снимать кожицу не обязательно, но если она кажется слишком жёсткой — можно очистить.
Зачем солить баклажан перед приготовлением?
Обильное посоление и отстаивание баклажана — простой способ улучшить его текстуру. Уже через 30 минут соль вытягивает лишнюю жидкость, которая при жарке делает мякоть водянистой или пористой. В результате баклажан получается бархатисто-мягким. Кроме того, соль успевает проникнуть вглубь, а не просто остаётся на поверхности.
Ингредиенты
- 1 большой баклажан (примерно 680 г), обрезанный и нарезанный вдоль ломтиками толщиной 2,5 см
- Крупная соль
- 1 ст. л. оливкового масла extra virgin + немного для смазывания
- 2 стакана (около 280 г) черри-помидоров, разрезанных пополам
- ¼ стакана поджаренных кедровых орешков
- 30 г феты, раскрошенной (примерно ¼ стакана)
- Щепотка хлопьев красного перца
- ¼ стакана (плотно утрамбованного) свежего базилика, крупные листья порвать
Приготовление
1. Обильно посыпьте ломтики баклажана солью. Поставьте их вертикально в дуршлаг, слегка наложив друг на друга. Оставьте на 30 минут. Затем промойте и тщательно обсушите.
2. Разогрейте гриль до средней высокой температуры. Щедро смажьте срезанные стороны баклажанов маслом. Обжаривайте, перевернув один раз, до мягкости — около 4 минут с каждой стороны.
3. Смешайте помидоры, кедровые орешки, фету, хлопья перца и немного масла. Приправьте солью. Выложите смесь на готовые баклажаны и сверху добавьте базилик.
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