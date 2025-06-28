В Воздушных силах призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегическую авиацию – зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

"Николаевский Ванек" информирует, что вылет, вероятно, боевой. Отмечается, что в в районе Энгельса вражеские борта будут примерно в 01:30 – 02:00. Если оккупанты осуществят пуски оттуда, ракеты в воздушном пространстве Украины будут примерно в 02:00 – 03:00.

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"В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:00 – 03:30 +/-. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:00 – 05:00 +/-. Время очень приблизительное, с большой погрешностью. За бортами продолжаем следить ночью, точное количество бортов будет известно ближе к утру", – сказано в сообщении.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупанты ежедневно терроризируют Украину различными средствами поражения – от ударных дронов до КАБов и крылатых ракет. Ночью 28 июня россияне ударили дронами по Одессе. Из-за попадания БПЛА пожар вспыхнул на 7, 8 и 9 этажах 21-этажного жилого дома. Погибли два человека, есть пострадавшие.

Авиационный эксперт Богдан Долинце говорит, что потенциально враг сможет запускать по Украине 1000 "Шахедов" за одну ночь до конца текущего года. Он добавил, что россияне масштабируют производство беспилотников.

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