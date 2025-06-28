Речь идет о гибриде управляемой авиабомбы и ракеты, разработанный на базе ракеты Х-38.

В субботу, 28 июня, Россия запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". Это новый этап террора украинских городов, заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Новейшее вооружение гибридного типа - между крылатой ракетой и планирующей авиабомбой. Это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, разработанный на базе ракеты Х-38", - сообщил Лукашук в Telegram.

Чиновник отметил, что на фоне сегодняшнего события любые заявления России о желании мира выглядят особенно циничными.

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Лукашук поблагодарил силы ПВО за работу. "Верим в наших защитников и защитниц ежеминутно", - добавил он.

О сбитии бомбы-ракеты "Гром-1" также заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Что такое "Гром-1"

"Гром-1" - это новейшая российская управляемая авиационная ракета-бомба, которая сочетает свойства бомбы и ракеты. Оснащенная спутниковым наведением и ракетным двигателем, она способна поражать цели на расстоянии до 120 км. Имеет боевую часть 315 кг и запускается с самолетов Су-34, Су-35 и др.

Впервые примененное в 2023 году, это оружие неоднократно использовалось Россией против украинских городов - в частности по Херсону и Харькову. Его точность и дальность позволяют наносить удары из-за пределов действия ПВО.

Атака на Днепр 28 июня

Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 июня, в сети появились сообщения об "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах отреагировали.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.

Сейчас устанавливается тип воздушной цели по обломкам с места падения.

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