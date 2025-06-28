Канцлер Германии напомнил, что когда кто-то из европейских лидеров пытается наладить контакты с российским диктатором - тот только усиливает удары по Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не планирует телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, мол, подобные контакты европейских лидеров в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине. Об этом пишет DW.

В качестве примера Мерц привел визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в июле 2024 года и разговор бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором.

"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", - пояснил канцлер Германии.

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Также он выразил мнение, что президент США Дональд Трамп "демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным" к Путину.

"В Европе существует большое согласие в оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", - подчеркнул он.

Мерц также указал, что Сенат США сейчас активно обсуждает вероятность введения новых санкций в отношении России, окончательное решение по которым будет принимать Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы Европейский Союз и США работали в унисон над введением более жестких санкций", - подчеркнул Мерц.

О каких ударах РФ по Украине говорил Мерц

Как сообщал ранее УНИАН, 5 июля 2024 года Орбан прилетел в Москву для встречи с Путиным. А всего за несколько дней до того он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эту серию поездок он называл "миротворческой миссией".

Через два дня - 8 июля - оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В столице тогда погибли 33 человека, среди них - пятеро детей.

15 ноября 2024 года бывший канцлер Германии Олаф Шольц Шольц впервые за два года поговорил с Путиным. Во время почти часового разговора он сказал российскому диктатору, что "Германия продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо". А уже 17 ноября Россия нанесла удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

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