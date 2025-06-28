У известных российских фразеологизмов есть древнегреческие корни.

Тартарары - это слово, которое произошло от понятия "тартар" из древнегреческой мифологии. Российский историк Николай Кун в своей книге "Легенды и мифы Древней Греции" писал, что это слово обозначает "ужасную бездну, полную вечной тьмы", которая находилась глубоко под Землей. В эту бездну, согласно мифам, боги-олимпийцы сбросили титанов.

Тартарары - этимология с нюансами

Есть еще одно значение древнегреческого понятия – так называли царство мертвых, которым правил Аид. Переносное значение слова – преисподня, ад. Это существительное часто употребляют в сочетании с глаголами "катиться, провалиться, лететь".

Почему говорят тартарары в русском языке, мы разобрались – его могут использовать для обозначения какой-то бездны или ада. А теперь разберемся со значениями фразеологизмов, которые строятся на основании этого существительного, а также выясним, как их правильно перевести на украинский.

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Лететь в тартарары - значение фразы и перевод

Когда говорят такую фразу, то могут иметь ввиду, что дело идет к провалу или что-то рушится, не реализовались какие-то планы, нет надежды на положительный исход.

Перевести фразеологизм на украинский можно так:

"Летіти у прірву".

"Летіти сторчголов".

Такие варианты перевода есть в русско-украинском словаре сложной лексики языковеда Святослава Караванского.

Провалиться в тартарары – что значит фраза и как ее перевести на украинский

Такую фразу в русском языке используют в значении скрыться, исчезнуть, пропасть.

Согласно словарю Караванского, фразеологизм на украинский лучше всего перевести так:

Казна-де подітися.

У землю увійти.

Крізь землю провалитися.

Піти крізь землю.

Раньше УНИАН писал, как сказать мерзкий на украинском языке. Языковед Лариса Чемерис назвала пять лучших вариантов перевода.

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