Отметим, что российские удары повредили почти половину энергетической системы Украины.

Украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны на зимний период.

Как сказал в интервью BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины массированными ракетными ударами РФ.

"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным", - сказал он.

По словам Тимченко, с каждым новым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления, является ключом для ее сохранения. Он отметил, что украинцы должны рассматривать выезд из Украины как способ помочь своей стране выиграть войну против России.

"Если они (украинцы - УНИАН) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - заявил Тимченко.

Гендиректор ДТЭК пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат.

"Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что потребляя меньше или выезжая, они также вносят свой вклад", - добавил Тимченко.

Российские удары по энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, российские войска уже осуществили 6 масштабный ракетных атак по Украине: 10 октября, 11 октября, 17 октября, 31 октября, 11 ноября и 15 ноября. Каждой такой атакой россияне наносят повреждения нашей энергосистеме.

Известно, что 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахедов".

Из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключение света почти по всей Украине.

По словам премьер-министра Шмыгаля, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства. Он подчеркнул, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

Накануне в ДТЭК заявляли, что в Украине возможен блэкаут, но его можно избежать, если вовремя отремонтировать разрушения. Но для полного восстановления системы требуется больше времени.

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