Рассказываем, когда действовало общество и что нужно было сделать, чтоб туда попасть.

Тайные общества всегда привлекали внимание множества людей, как только о них начинала просачиваться информация. Наверное, едва ли не каждому хотелось быть причастным к чему-то такому, почувствовать себя избранным, особенным и достойным.

Сегодня расскажем про тайное общество, которое неожиданно возникло в интернете и также стремительно исчезло без следа. Оно получило название "Цикада 3301".

Цикада 3301 - что это

В январе 2012 года на просторах форума 4chan внезапно появилась загадочная картинка с посланием, что некая организация ищет "умных людей". За ней последовала цепочка сложнейших головоломок. Все они сопровождались логотипом с подписью "3301" и изображением цикады. Именно так и появилось знаменитое название.

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Для своих головоломок "цикады" использовали стенографию, криптографию, древние книги и GPS-координаты. Вскоре задания вышли за пределы форума и появились в Twitter и даркнете. Загадки продолжали выходить аж до 2014-го.

Цикада 3301 - как попасть

Головоломки начались с изображения. Его нужно было открыть в текстовом редакторе. Там была зашифрована фраза, которую необходимо было разобрать с помощью шифра Цезаря. Далее перейти на сайт с новой подсказкой про программу OutGuess. Она помогает находить скрытые данные в медиафайлах. Следующие шаги включали:

расшифровку чисел майя;

поиск строк в старинных книгах;

звонок на автоответчик с новой задачей;

расчет с использованием размеров изображений;

GPS-координаты по всему миру, где были размещены QR-коды со ссылкой на сайт в даркнете.

В то же время цепочка квестов была ограничена во времени. Те, кто не укладывался в нужные рамки, получали сообщение, что цикада берет лучших, а не последователей.

Самую сложную загадку никто не решил. Нужно было расшифровать книгу Liber Primus, которая написана на рунах. Самым упорным удалось осилить только малую часть.

В 2017 году организация опубликовала прощальное сообщение и с тех пор не выходила на связь. Некоторые участники заявляли, что им присылали письма и привлекали к работе над разными проектами. Например, над защитным ПО для информаторов вроде Эдварда Сноудена.

На данный момент нет единого мнения, кем была "Цикада 3301". Самые популярные версии:

государственные спецслужбы;

международное сообщество, которое борется за свободу информации, конфиденциальность и против цензуры;

секта, которая работает над идеями "глобального разума";

любители технологий, хакеры, которые сделали игровой квест.

В любом случае головоломки были сложными, охватывали едва ли не всю планету своими отсылками. Однако в итоге проект публично затих, а организаторов не раскрыли.

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