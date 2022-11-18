Киевлянам советуют подготовиться к более длительным отключениям электричества.

На фоне вражеских атак на энергосистему Украины киевлянам стоит позаботиться о запасе воды и продуктов.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на рекомендации Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве, подчеркивая, что стоит подготовиться к более длительным отключениям электричества.

В частности в сообщении отмечается:

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Сделайте необходимый запас питьевой воды и уточните информацию о ближайших к вашему дому бюветах. В случае чрезвычайной ситуации бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам для обеспечения киевлян питьевой водой.

Подготовьте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, бублики, консервы и др.).

Старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их длительное время.

При покупке пищевых продуктов в магазинах отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и тому подобное).

Приобретите термопакеты с хладоэлементами, держите их под рукой.

По возможности делайте запас горячих напитков в термосах.

При отключении света для сохранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже его открывать. Также продукты можно хранить на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как правило, хранится при температуре +4°С.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света.

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