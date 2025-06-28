Новое масштабное исследование показало, что кофе может увеличить продолжительность жизни. Но есть одно важное условие, пишет inc.com.
Издание пишет, что недавно в журнале The Journal of Nutrition были опубликованы результаты исследования о влиянии кофе на организм. Его авторы 11 лет отслеживали здоровье 50 тысяч человек. Они следили за тем, сколько эти люди пьют кофе, добавляют ли при этом сливки или сахар, а если добавляют, то сколько.
В результате исследователи сделали три главных вывода. Во-первых, употребление от одной до трех чашек черного кофе в день может на 15 процентов снизить риск смертности. Но кофе должен быть несладким, поскольку больше половины чайной ложки сахара снижает этот эффект. Также снижает пользу кофе добавление 1 грамма насыщенных жиров (это 3,5 ложки цельного молока или 1 столовая ложка сливок).
Авторы исследования допустили, что при добавлении сахара в кофе происходит химическая реакция, которая нейтрализует биоактивные соединения, такие как кофеин, хлорогеновая кислота и полифенол, которые связаны с антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Но может быть, люди, которые пьют слишком сладкий кофе, в целом потребляют гораздо больше сахара и насыщенных жиров, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Насколько полезен кофе
Как писал УНИАН, кофе действительно обладает тонизирующим действием на организм. Дело в том, что кофе повышает кровяное давление даже у людей, которые не склонны к гипертонии. Однако, это вовсе не значит, что давление останется высоким, когда бодрящий эффект от кофе пройдет. Более того, в результате последних исследований врачи делают выводы о том, что пациенты с гипертонией чувствуют себя лучше после чашки кофе.
Врачи даже говорят, что чашка кофе утром обеспечит необходимый заряд энергии, сделает вас более сосредоточенным и поднимет настроение. Однако, конечно, привычка пить кофе должна идти вместе с другими полезными привычками, включая правильный подход к питанию и спорту.