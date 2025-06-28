Ученые 11 лет следили за тем, как кофе влияет на здоровье 50 тысяч людей.

Новое масштабное исследование показало, что кофе может увеличить продолжительность жизни. Но есть одно важное условие, пишет inc.com.

Издание пишет, что недавно в журнале The Journal of Nutrition были опубликованы результаты исследования о влиянии кофе на организм. Его авторы 11 лет отслеживали здоровье 50 тысяч человек. Они следили за тем, сколько эти люди пьют кофе, добавляют ли при этом сливки или сахар, а если добавляют, то сколько.

В результате исследователи сделали три главных вывода. Во-первых, употребление от одной до трех чашек черного кофе в день может на 15 процентов снизить риск смертности. Но кофе должен быть несладким, поскольку больше половины чайной ложки сахара снижает этот эффект. Также снижает пользу кофе добавление 1 грамма насыщенных жиров (это 3,5 ложки цельного молока или 1 столовая ложка сливок).

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Авторы исследования допустили, что при добавлении сахара в кофе происходит химическая реакция, которая нейтрализует биоактивные соединения, такие как кофеин, хлорогеновая кислота и полифенол, которые связаны с антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Но может быть, люди, которые пьют слишком сладкий кофе, в целом потребляют гораздо больше сахара и насыщенных жиров, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Насколько полезен кофе

Как писал УНИАН, кофе действительно обладает тонизирующим действием на организм. Дело в том, что кофе повышает кровяное давление даже у людей, которые не склонны к гипертонии. Однако, это вовсе не значит, что давление останется высоким, когда бодрящий эффект от кофе пройдет. Более того, в результате последних исследований врачи делают выводы о том, что пациенты с гипертонией чувствуют себя лучше после чашки кофе.

Врачи даже говорят, что чашка кофе утром обеспечит необходимый заряд энергии, сделает вас более сосредоточенным и поднимет настроение. Однако, конечно, привычка пить кофе должна идти вместе с другими полезными привычками, включая правильный подход к питанию и спорту.

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