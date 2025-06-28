Насекомые чувствуют себя свободно, когда нет хищников.

Сокращение популяции воробьев может быть одной из причин увеличения количества комаров в Украине. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказала врач-аллерголог Елена Бачинская.

Она отметила, что систематическое скашивание травы мешает нормальному существованию воробьев, потому что они, собственно, в траве находят большую часть своего обычного рациона. А чем меньше воробьев, тем свободнее себя чувствуют насекомые, в частности, комары.

Впрочем, на агрессивность комаров может влиять и состояние здоровья самого человека, объясняет врач. Например, подтверждено, что кровососы активнее атакуют людей, страдающих дефицитом витамина В1.

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"Есть наблюдения, что когда человек начинает принимать витамин В1, его комары почти не кусают", - отметила Бачинская.

Она также предостерегла от игнорирования проблемы комаров, ведь их укусы могут быть опасными. Врач отметила, что сами насекомые не являются стерильными, поэтому могут при укусе занести под кожу какую-то инфекцию.

Особенно опасными, по ее словам, комары являются в первые недели летнего сезона, потому что это старые насекомые, которые пережили зиму. Поэтому в случае длительной аллергической реакции на месте укуса - более трех дней - стоит обратиться к врачу. Да и вообще места укусов всегда нужно сразу обрабатывать антисептиком, говорит врач.

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Как писал УНИАН, в Украину начали завозить североамериканских раков, что угрожает местным популяциям. Заморские раки не только более агрессивны, но и разносят болезни, опасные для европейских раков.

Также мы рассказывали, почему на городских улицах можно увидеть только взрослых голубей, но нигде не видно их птенцов. Все потому, что эти птицы крайне пугливы и прячут молодежь в недоступных для людей местах.

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