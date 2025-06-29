Каждый статус в приложении "Резерв +" имеет свое значение и в большинстве случаев предполагает определенный алгоритм действий.

В приложении "Резерв+" призывник, военнообязанный или резервист могут обновить свои данные, получить военно-учетный документ и посмотреть статус, в котором они сейчас находятся. Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, что означает каждый статус приложения и что делать, если он отображает некорректную информацию.

Какие есть статусы в "Резерв+"

Как объясняет адвокат Роман Симутин, у военнообязанного, резервиста и призывника в приложении "Резерв+" могут быть разные статусы:

на учете;

снят с учета;

исключен с учета;

не состоит на учете;

уточняются данные;

в розыске.

Подтягивается также в "Резерв" отсрочка или бронирование военнообязанного, но, отмечает адвокат, если в течение суток после подачи запроса о бронировании (его делает работодатель через "Дію") у военнообязанного в приложении не появилась информация, что он забронирован, то, скорее всего, есть проблемы с документами. К примеру, это может быть в случае, если у человека стоит в "Резерв +" статус "Не на учете" или "В розыске" - тогда ему откажут в предоставлении бронирования.

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Что означает статус "На учете" в "Резерв+"

Означает, что военнообязанные и резервисты, которые имеют статус "На учете в Резерв+", должны появиться в ТЦК, если им придет повестка.

Статус "Призывник" в "Резерв+" имеют лица до 25 лет - по достижении этого возраста "Резерв+" автоматически переводит их в статус военнообязанных. Тогда призывник, которому исполнилось 25, должен прийти в ТЦК, чтобы получить статус "На учете" - если он этого не сделает, то окажется в розыске.

Что означает статус "Снят" в "Резерв+"

Часто также можно увидеть в "Резерв +" статус "Снят с учета" - его следует различать со статусом "Исключен с учета".

Статус "Снят" в "Резерв+" означает, что человек снят с учета в одном ТЦК и должен в течение семи дней стать на учет в другом территориальном центре комплектования.

Статус "Исключен с учета"

Такой статус получают те, кто непригоден к несению службы согласно выводу ВВК, и те, кто достиг предельного возраста для пребывания на воинском учете. Они уже не считаются военнообязанными.

Статус "Не состоит на учете"

Он означает, что человека нет на учете ни в одном из ТЦК. Такое возможно по нескольким причинам - если человек не получал военного билета, из-за ошибок при внесении данных в базу или же по причине технического сбоя.

В этом случае нужно обратиться в местный ТЦК и стать на воинский учет.

Статус "Уточняется" в "Резерв+"

Статус "Требует уточнения" "Резерв+" показывает в случае, если данные о человеке есть в реестре "Оберег", но он не закреплен за каким-либо ТЦК. Следует также обратиться в ТЦК и там обновят данные.

Статус "В розыске"

Статус "В розыске" "Резерв+" подтянет, если в ТЦК нет никакой информации о человеке - например, как уже говорили выше, в 25 лет призывник не явился в ТЦК и не обновил свои данные. В розыск попадают также те, кто переехал га другое место жительства, но при том не снялся с учета в предыдущем ТЦК и пропал из вида.

"Если лица имеют статус "В розыске", то они обязаны явиться в ТЦК - если их поймают на улице, то задержат и доставят в ТЦК", - поясняет адвокат.

Что делать, если в "Резерв +" отображается некорректный статус

По словам Романа Симутина, сейчас нередки случаи, когда в приложении отображается неверный статус. К примеру, в "Резерв+" может не отображаться результат ВВК, хотя статус военнообязанного должен обновляться в течение суток. Также бывали случаи, когда статус "Временно непригоден" или "Годен к службе в ТЦК" у военнообязанных не отображался в течение месяца.

Но 80% проблем в адвокатской практике, с которыми сталкиваются военнообязанные - это статус "В розыске". "До сих пор военнообязанные массово попадают в "Розыск". К примеру, человек установил "Резерв+", сформировал военно-учетный документ, и ему не показало, что он в розыске, но через 2 недели ситуация меняется. Тогда бот идентифицирует человека как такого, который не вовремя обновил свои военно-учетные данные или не явился вовремя по повестке в ТЦК. Таких случаев в моей практике был не один десяток", - говорит адвокат.

Если человек обновил военно-учетные данные, а статус "В розыске" все равно высветился, тогда без явки в ТЦК это сложно исправить. Если такому лицу в течение трех месяцев ТЦК не вынесла постановление о привлечении к ответственности за нарушение воинского учета, то через суд можно требовать отмены такого статуса именно на основании невынесения постановления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет проходить мобилизация после 50 лет - Украина в июле продолжает призыв военнообязанных 50+, но в этом процессе есть свои тонкости.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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