Российская армия все активнее использует штурмовые отряды, которые прорываются вглубь "серой зоны" на дешевых китайских мотоциклах со скоростью 80 км/ч. Цель - посеять хаос в тылу, уничтожить операторов дронов и минометчиков, нанеся максимальный ущерб перед тем, как быть уничтоженными, пишет The Times.
"По сути, это самоубийственная миссия, потому что они никогда не возвращаются", - рассказывает Евгений, лейтенант-капитан 28-й бригады ВСУ.
Тактика, которая убивает и истощает
Преимущество мотоциклистов - в скорости и рассеянности, что затрудняет их перехват дронами и артиллерией. Хотя большинство погибает еще до достижения цели, даже единичные прорывы заставляют украинскую армию тратить ценные ресурсы на их поиск. Евгений отмечает:
"Это не напрасная смерть. Если повторять этот процесс снова и снова - вы истощаете наши силы".
Мотоциклы впервые массово появились возле Торецка три месяца назад. Теперь атаки - ежедневные, особенно в районах Покровска и Торецка, где сосредоточено 40% всех боевых столкновений.
После провала зимой, Россия пытается обойти Покровск с запада - через логистически важную Константиновку.
Украинский ответ
ВСУ также используют мотоциклы, но в основном - для транспортировки войск, иногда - на электромотоциклах, что позволяет слышать вражеские дроны.
В то же время, на фоне повсеместного дронового наблюдения, украинские солдаты все чаще перемещаются пешком, а снабжение осуществляется воздушными и наземными дронами-носителями.
"Дронов так много, что ты постоянно в опасности. Теперь каждый пехотинец действует по принципу: быть невидимым - значит выжить", - делится "Химик", сержант 68-й бригады.
Война изменилась
Битва больше не происходит между двумя линиями окопов - нейтральная зона шириной до 30 км теперь стала ареной дроновых дуэлей. Постоянное угрожающее гудение в небе - это новая реальность украинского фронта.
Евгений говорит:
"Хочется ввести какие-то правила... Но с годами эта война стала еще более жестокой и смертоносной. Шансов выжить стало гораздо меньше".
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, Россия активизировала летнее наступление в Украине, сделав ставки на новые технологии, прорывы и планы по окружению Сил обороны.
12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины вытесняют российских захватчиков из Сумской области.
Позже он рассказал о ситуации на Днепропетровщине и Сумщине. По его словам, сейчас продвижения российской группировки на Днепропетровскую область нет. Однако, подчеркнул он, для россиян важно создать информационную волну "как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам".