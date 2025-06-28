Даже единичные прорывы заставляют украинскую армию тратить ценные ресурсы на их поиск.

Российская армия все активнее использует штурмовые отряды, которые прорываются вглубь "серой зоны" на дешевых китайских мотоциклах со скоростью 80 км/ч. Цель - посеять хаос в тылу, уничтожить операторов дронов и минометчиков, нанеся максимальный ущерб перед тем, как быть уничтоженными, пишет The Times.

"По сути, это самоубийственная миссия, потому что они никогда не возвращаются", - рассказывает Евгений, лейтенант-капитан 28-й бригады ВСУ.

Тактика, которая убивает и истощает

Преимущество мотоциклистов - в скорости и рассеянности, что затрудняет их перехват дронами и артиллерией. Хотя большинство погибает еще до достижения цели, даже единичные прорывы заставляют украинскую армию тратить ценные ресурсы на их поиск. Евгений отмечает:

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"Это не напрасная смерть. Если повторять этот процесс снова и снова - вы истощаете наши силы".

Мотоциклы впервые массово появились возле Торецка три месяца назад. Теперь атаки - ежедневные, особенно в районах Покровска и Торецка, где сосредоточено 40% всех боевых столкновений.

После провала зимой, Россия пытается обойти Покровск с запада - через логистически важную Константиновку.

Украинский ответ

ВСУ также используют мотоциклы, но в основном - для транспортировки войск, иногда - на электромотоциклах, что позволяет слышать вражеские дроны.

В то же время, на фоне повсеместного дронового наблюдения, украинские солдаты все чаще перемещаются пешком, а снабжение осуществляется воздушными и наземными дронами-носителями.

"Дронов так много, что ты постоянно в опасности. Теперь каждый пехотинец действует по принципу: быть невидимым - значит выжить", - делится "Химик", сержант 68-й бригады.

Война изменилась

Битва больше не происходит между двумя линиями окопов - нейтральная зона шириной до 30 км теперь стала ареной дроновых дуэлей. Постоянное угрожающее гудение в небе - это новая реальность украинского фронта.

Евгений говорит:

"Хочется ввести какие-то правила... Но с годами эта война стала еще более жестокой и смертоносной. Шансов выжить стало гораздо меньше".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Россия активизировала летнее наступление в Украине, сделав ставки на новые технологии, прорывы и планы по окружению Сил обороны.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины вытесняют российских захватчиков из Сумской области.

Позже он рассказал о ситуации на Днепропетровщине и Сумщине. По его словам, сейчас продвижения российской группировки на Днепропетровскую область нет. Однако, подчеркнул он, для россиян важно создать информационную волну "как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам".

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