Вместо того чтобы поддаваться разочарованию, такие люди знают, как вести себя в неудобных разговорах.

Гениальность можно охарактеризовать по-разному — от уровня абстрактного интеллекта до эмоциональной осознанности и даже социальных навыков. Но то же самое можно сказать и о довольно грубом термине "идиоты". Их отличает вовсе не интеллект, а скорее эгоизм, эгоцентризм, невежество или жестокий характер, пишет Your Tango.

Они могут использовать эмоциональные манипуляции, чтобы добиться своего, пренебрегать эмпатией ради чувства превосходства или даже опираться на общественные нормы, чтобы оправдать своё хамство.

Однако существуют определённые фразы, которые говорят умные люди, когда оказываются в окружении "идиотов" — они не только высвечивают токсичность происходящего, но и служат средством защиты и самоутверждения против такого поведения.

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1. "Помоги мне понять, как ты пришёл к такому выводу"

Когда выбираешь путь эмпатии, такая фраза может помочь преодолеть разрыв между умным человеком и тем, с кем трудно общаться. Будь то спор на работе или недопонимание в личных отношениях, нахождение общей почвы, на которой каждый чувствует себя услышанным, имеет ключевое значение.

Как утверждается в исследовании Heliyon, компромисс — это "взаимный обмен" в разговоре, когда обе стороны получают возможность выровнять позиции, выразить себя и найти общее решение, которое подойдёт им обоим.

2. "Давай возьмём паузу, чтобы обдумать это"

В стрессовых, хаотичных или эмоциональных ситуациях легко довести спор до эскалации, даже если в этом нет необходимости — дома или на работе. Если у кого-то нет навыков эмоциональной саморегуляции или самосознания, чтобы сделать шаг назад и вернуться к разговору более вдумчиво, страдают все.

По словам аналитика поведения Марии Ферлик, громкая речь или агрессивные требования усугубляют ситуацию, заставляя людей переходить в оборону или испытывать тревогу во время таких разговоров.

3. "Давайте не будем делать предположений"

Согласно исследованию 1999 года, люди, которые чрезмерно уверены в своих навыках и способностях, как правило, имеют более низкий уровень точности, чем их скромные коллеги.

Независимо от того, идет ли речь о поспешных выводах в разговоре или обесценивании чужих опасений, именно такие люди, как правило, не соответствуют собственным ожиданиям.

Вот почему эта фраза может быть продуктивной в ситуациях разрешения конфликтов и поиска решений, поскольку она побуждает всех сосредоточиться на фактах, общей точке зрения и, самое главное, на активном слушании.

4. "Давайте сосредоточимся на том, что мы можем контролировать"

Когда разговор уходит в сторону эмоций и отвлекается от сути проблемы, особенно в рабочей среде, это может привести к игнорированию основ здоровой коммуникации — активного слушания, проявления эмпатии и уважения к другим людям.

Многие фразы, которые произносят умные люди в окружении тех, кто игнорирует других и зациклен на собственной значимости, основаны на принципах саморегуляции. И эти слова - одни из таких.

5. "Я не тот человек, с кем стоит обсуждать это"

Особенно в рабочей обстановке, установка границ в разговорах и взаимодействиях может выражаться в такой простой фразе. Независимо от того, идёт ли речь об отстаивании собственного благополучия, защите от неуважения или поиске более подходящего специалиста, фразы, которые говорят умные люди в окружении "идиотов", являются проявлением самоуважения.

Как утверждают эксперты из Университета Вандербильта, установка границ на работе — ключ к защите собственного здоровья, особенно в среде коллег или культуры, не способствующей ментальному и физическому благополучию.

6. "Я здесь, чтобы понять, а не победить"

Такая фраза может разрядить напряжённую атмосферу и помочь людям почувствовать себя услышанными. Вот почему она входит в список фраз, которые говорят умные люди.

Истинно умные люди всегда ищут возможность чему-то научиться или услышать новую точку зрения. Они не боятся взять на себя ответственность или признать ошибку, поэтому более открыты к диалогам с людьми, у которых иные мнения или жизненный опыт.

Даже если окружающие не стремятся выйти из зоны комфорта, они готовы сделать это сами — выслушивать, обсуждать трудные темы и побуждать других к более здоровой коммуникации.

7. "Я ожидаю, что меня будут уважать"

По мнению экспертов из Университета Миннесоты, не так-то просто стать своим собственным адвокатом, особенно если это означает необходимость вести сложные разговоры, привлекать людей к ответственности и устанавливать границы в среде, где поощряется соглашательство.

Истинно умный человек, не терпящий неуважения, использует такие фразы, чтобы защитить своё психическое здоровье и благополучие.

Даже если его окружают те, кто никогда не стал бы защищать себя или кто становится агрессивным, столкнувшись с критикой, он готов выйти из зоны комфорта и отстоять себя.

8. "Я предпочитаю промолчать в этом случае"

Иногда самый продуктивный способ сохранить здравомыслие, уважение и благополучие в разговоре — промолчать. Если уйти невозможно, и вы понимаете, что вас всё равно не услышат, молчание и наблюдение могут принести больше пользы, чем принято считать.

От выслушивания партнёра до конфликтов с коллегой, который не может контролировать эмоции — умные люди знают, когда лучше промолчать.

Ранее УНИАН сообщал про фразу №1, которая точно разрушит отношения в паре.

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