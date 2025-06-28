Плохой звук на смартфоне? Сделайте так и динамик будет как новенький

Рассказываем, как произвести самоочистку динамиков с помощью бесплатного приложения.

Попавшая в смартфон влага или различные загрязнения могут вызвать проблемы со звуком – ухудшение слышимости собеседника, появление дребезжания, хрипа или даже поломку динамиков, которая "лечится" дорогостоящим ремонтом.

Не многие знают, но для очистки динамика совсем не обязательно бежать к специалистам или ковыряться самому. Иногда достаточно воспользоваться самоочисткой динамиков с помощью звука. А займет это 5 минут от силы.

Как быстро очистить динамик смартфона

Как известно, звук в динамике создается за счет механических вибраций звуковой катушки. На определенных частотах эти вибрации могут буквально вытряхивать воду из устройства.

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Некоторые Android-смартфоны, к примеру, Xiaomi, оснащены встроенными функциями звуковой очистки динамика. Владельцы других устройств могут бесплатно скачать аналогичные приложения в Play Маркет или App Store.

Самым популярным у пользователей является "Чистый динамик" (более 1 млн загрузок), который может очистить динамик не только от пыли, но и воды.

У программы простой и понятный интерфейс, с которым легко справится даже новичок. Перед запуском очистки установите громкость ваших динамиков на максимальное значение, а динамик направлен вниз.

Заходим в приложение. Выбираем в меню Speaker или Ear Speaker, кликаем на Start Cleaning. После вы сразу услышите своеобразный звук, поэтому не пугайтесь.

Процесс очистки динамика обычно занимает всего несколько минут. И главное – эта бесплатная процедура действительно помогает.

Важно помнить, что эффективность таких приложений зависит от состояния динамика и типа загрязнения. Хотя они не всегда устраняют все проблемы со звуком, в большинстве случаев сильно выручают, особенно на ранней стадии загрязнения.

Проверить, есть ли в вашем Андроиде встроенная функция очистки динамика, можно через настройки. Для этого откройте меню настроек и в строке поиска введите слово "динамик". Также можно попробовать найти нужный раздел вручную, пройдя по следующему пути:

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