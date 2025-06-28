Словацкий премьер не видит смысла в новых личных встречах с украинским президентом.

Словакия считает полезным для себя членство Украины в ЕС, но прямой диалог между лидерами стран "не имеет смысла" из-за личной неприязни между ними. Об этом в эфире местного телевидения заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого цитирует издание Aktuality.

"Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - сказал Фицо, отметив, что для самой Украины это тоже будет очень выгодно.

Вместе с тем словацкий премьер не хочет видеть украинского президента Владимира Зеленского из-за их личного конфликта. Зато он готов разговаривать с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

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"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", - подчеркнул Фицо.

В этом контексте он в очередной раз пожаловался на то, что Украина не хочет любезно качать российский газ, который правительство Фицо покупает по выгодному курсу.

"Я - премьер-министр Словацкой Республики, и моя задача - обеспечить и сделать все возможное, чтобы цены на газ в Словакии не росли из-за Украины", - заявил Фицо, подчеркнув, что остановка газового транзита стала результатом ирациональной "одержимости Россией" чиновников в Киеве и Брюсселе.

Политика Словакии: последние новости

Как писал УНИАН, на днях правительство Словакии заявило, что не поддержит новый пакет санкций ЕС против России, пока ей не вернут возможность свободно покупать российский газ.

Также мы рассказывали, как недавно Роберт Фицо пригрозил вывести Словакию из НАТО, если от него потребуют повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Этого добивается президент США Дональд Трамп.

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