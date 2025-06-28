Россия могла запустить по Днепру экспериментальный КАБ. Впрочем, для окончательных выводов необходимо дождаться анализа обломков сбитой цели, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Воздушных силах.
"Стандартная дальность КАБа была около 70 километров. Реактивные двигатели уже давно ставят на них. Они постоянно экспериментируют, пытаются увеличить эту дальность. Где-то до 100 километров дальность они пытаются сделать. Но, опять же, это не массовая, это эксперимент", - пояснил собеседник.
Отмечается, чем больше боевой заряд КАБа - тем меньше дальность его применения. Вероятно, в направлении Днепра направили облегченную версию бомбы.
"Возможно, какой-то из их самолетов подлетел как можно ближе и попытался запустить какой-то экспериментальный КАБ. Но, опять же, чем больше заряд, тем меньше он налетает. Это какой-то был самый простой, самый легкий КАБ", - сказал собеседник.
Атака на Днепр 28 июня
Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 июня, в сети появились сообщения об "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах отреагировали.
"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.
Сейчас устанавливается тип воздушной цели по обломкам с места падения.
Зато в облсовете заявили, что Россия запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". Это новый этап террора украинских городов.