Впрочем, официально исследования обломков сбитой под городом цели еще продолжаются. Тип бомбы или ракеты еще не назван.

Россия могла запустить по Днепру экспериментальный КАБ. Впрочем, для окончательных выводов необходимо дождаться анализа обломков сбитой цели, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Воздушных силах.

"Стандартная дальность КАБа была около 70 километров. Реактивные двигатели уже давно ставят на них. Они постоянно экспериментируют, пытаются увеличить эту дальность. Где-то до 100 километров дальность они пытаются сделать. Но, опять же, это не массовая, это эксперимент", - пояснил собеседник.

Отмечается, чем больше боевой заряд КАБа - тем меньше дальность его применения. Вероятно, в направлении Днепра направили облегченную версию бомбы.

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"Возможно, какой-то из их самолетов подлетел как можно ближе и попытался запустить какой-то экспериментальный КАБ. Но, опять же, чем больше заряд, тем меньше он налетает. Это какой-то был самый простой, самый легкий КАБ", - сказал собеседник.

Атака на Днепр 28 июня

Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 июня, в сети появились сообщения об "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах отреагировали.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.

Сейчас устанавливается тип воздушной цели по обломкам с места падения.

Зато в облсовете заявили, что Россия запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". Это новый этап террора украинских городов.

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