Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что лично разбирался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", и все подозрения считает законными и обоснованными.

Все, что есть в деле по "Автомагистраль-Юг", свидетельствует о беспристрастном досудебном расследовании. Об этом сегодня написал на странице в Фейсбук генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Сегодня вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства. Вчера было обращение компании, в котором говорилось о конструктивном диалоге. Так вот, относительно конструктива: материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодняшний день подозрения - законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", - написал Кравченко.

Он также сообщил, что общался с одним из защитников компании, который сообщил, что компания проводит свои экспертизы. "Я ему сказал: мы обязательно рассмотрим все ваши доказательства. Если будет необходимость - назначим комплексную экспертизу. На данный момент все, что есть в деле, свидетельствует о беспристрастном досудебном расследовании", - говорится в посте Руслана Кравченко.

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Генеральный прокурор сообщил, что поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, которые работают в инфраструктурном секторе. "Прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением, инфраструктурными контрактами. И те, кто ворует - будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела - будут защищены", - отметил Кравченко.

Напомним, владелец компании "Автомагистраль-Юг" Александр Бойко получил подозрение за хищение более 240 млн грн. на строительстве водопровода река Ингулец-Южное водохранилище, который должен был бы обеспечить водой Кривой Рог после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС. По сообщению Нацполиции, в рамках ряда подписанных договоров между сторонами сделки, строительная компания получила на свои счета около 7,4 млрд грн государственных средств. Впрочем, вместо добросовестного выполнения работ, злоумышленники реализовали коррупционную схему. Подтверждено присвоение более 240 млн грн, но сумма убытков может достигать нескольких миллиардов гривен.