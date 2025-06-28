Прошлой зимой на территории предприятия были построены большие производственные корпуса, площадь самого большого - почти 19 000 кв. м.

Россия расширяет Казанский авиазавод, на котором производятся стратегические бомбардировщики. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на соответствующие спутниковые снимки.

В материале говорится о том, что прошлой зимой на территории предприятия были построены большие производственные корпуса. Согласно снимкам, самое большое из новых зданий имеет длину около 320 метров и площадь почти 19 000 м², что сопоставимо с тремя футбольными полями.

Модернизация предприятия, на которую выделено около миллиарда евро, имеет целью усиление собственного производства самолетов военной и гражданской авиации. Однако, говорится в материале, из-за санкций и нехватки рабочей силы производство сталкивается с серьезными трудностями и отстает от намеченных сроков.

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Отмечается, что Казанский завод особенно важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе и тех, которые могут нести ядерное оружие. Именно такие самолеты были повреждены и уничтожены во время украинской спецоперации по российским аэродромам "Паутина" в июне этого года.

Казанский авиазавод - единственный в России, который может восполнить потерю стратегических бомбардировщиков, отметили журналисты.

"На спутниковых снимках видно, что появилось много новой производственной площади. Однако это не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом", - говорит военный эксперт Марко Эклунд, который долгое время работал в военной разведке Финляндии и более 20 лет следил за вооруженными силами России.

В материале отмечается, что хоть этот авиазавод - один из крупнейших и важнейших в России, однако "его скромные производственные показатели свидетельствуют, насколько сильно Россия отстает в технологическом развитии, особенно от США".

"Россия хотела бы выглядеть равной США, но производство старых моделей бомбардировщиков многое говорит о ее возможностях", - отметил Эклунд.

Казанский завод выпускает и модернизирует Ту-160М и строит новые Ту-160М2, но темпы низкие: в прошлом году было сдано только два Ту-160М2 и два Ту-160М. Также на заводе модернизируются старые Ту-22М3.

Оба типа используются для запуска крылатых ракет на войне в Украине и базируются на аэродроме "Борисоглебск".

Также, пишут журналисты, это предприятие производит и гражданские самолеты, в частности Ту-204, и должно выпускать новые Ту-214, но, как они узнали, в этом году изготовлен только один такой самолет, хотя завод имеет контракт на производство аж 23 самолетов Ту-214.

По данным расследования Yle, Россия за последние годы окольными путями приобрела западные комплектующие для самолетов как минимум на миллиард евро. Однако из-за санкций закупать детали стало сложнее.

Потери самолетов в России: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 27 июня Украина "разнесла" тактическую авиацию РФ на авиабазе "Мариновка". По предварительной информации, там были поражены четыре самолета Су-34 и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан выразил мнение, что потеря этих самолетов является болезненной для российских оккупантов, ведь, по его словам, отремонтировать такие самолеты можно только на заводе. Также он сказал, что с начала полномасштабной войны РФ уже имела потери среди самолетов Су-34, поэтому количество этих истребителей значительно уменьшилось.

А недавно в рамках спецоперации "Паутина" дроны СБУ поразили 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. При этом спецслужба отработала сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

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