Один Tesla Model Y точно войдет в историю автомобилестроения.

Несмотря на потерю лидерства на рынке электромобилей, компания Tesla до сих пор пытается бороться за лидерство в области беспилотного транспорта. Впервые новый автомобиль бренда самостоятельно приехал с завода домой к покупателю. Об этом владелец компании Tesla Илон Маск сообщил в соцсети Х.

"Впервые автомобиль сам добрался до своего владельца! Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода домой к клиенту через весь город, включая автомагистрали, только что была завершена на день раньше запланированного срока!" - написал миллиардер.

Он подчеркнул, что машина передвигалась полностью автономно, и в ее салоне не было людей вообще. Никакого дистанционного управления тоже не было.

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"Насколько нам известно, это первый полностью автономный автомобиль без людей в автомобиле или дистанционного управления автомобилем на общественных дорогах", - добавил Маск.

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Как писал УНИАН, в мае японский автопроизводитель Toyota установил третий подряд рекорд месячных продаж. Если учитывать дочерние бренды, в целом корпорация продала 955 532 автомобиля, что на 8% превосходит показатели мая прошлого года.

Также мы рассказывали, что наибольшей популярностью в Европе в последнее время пользуются гибридные авто. На них пришлось 34% общих продаж. Только в мае их было продано более 315 тысяч, что на +16% больше, чем год назад.

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