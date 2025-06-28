Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина - заговорила о планах на свадьбу.
Известно, что пара официально оформила свои отношения в 2024 году. Тогда влюбленные решили сделать это спонтанно и тайно. Более того, даже родители и друзья не знали о росписи. Однако сейчас супруги захотели устроить настоящую свадьбу. По словам Екатерины, праздник состоится в 2026 году и они уже начали думать, каким он будет.
"Решили, что хотим свадьбу в следующем году. Пол ночи просидела в Pinterest. Ну, будет хоть о чем ссориться весь этот год", - написала в шутку жена ведущего.
Больше подробностей блогерша решила пока не рассекречивать.
К слову, для Владимира это уже третий брак. Сначала он был вместе с Еленой Войченко, которая родила двух общих детей: дочь Эмилию и сына Эвана. После 13 лет супружеской жизни они развелись. Позже Остапчук официально оформил отношения с юристом Кристиной Горняк, с которой прожил два года и тоже развелся.
С Екатериной ведущий познакомился в 2022 году. Сейчас пара воспитывает общего 6-месячного сына Тимофея.
Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, какой была реакция старших детей на новорожденного братика.