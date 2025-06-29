Ранее президент Сербии отказывался от проведения досрочных парламентских выборов.

В столице Сербии Белграде вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы города с требованием провести досрочные парламентские выборы и распустить действующий парламент, сообщает Reuters.

На демонстрации вышли десятки тысяч людей людей людей. В основном, участники протестов – это студенты. К ним также присоединилась оппозиция.

Сообщается, что правоохранители задержали несколько десятков протестующих. Также есть информация о нескольких раненых во время столкновений полицейских.

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"Оппоненты Вучича обвиняют его и его союзников в связях с организованной преступностью, насилии против конкурентов и ограничении свободы СМИ, что они отрицают", – говорится в материале.

Ранее президент Сербии отказывался от проведения досрочных парламентских выборов. Возглавляемая им коалиция Прогрессивной партии сейчас имеет 156 из 250 мест в парламенте. При этом лидер страны заявил, что за протестами стоят "иностранные силы".

AP добавляет, что после официального завершения протеста демонстранты забросали яйцами, пластиковыми бутылками и другими предметами спецназовцев, которые не давали им приблизиться к парку в центре города. В этом парке сотни сторонников Вучича еще несколько месяцев назад разбили палаточный лагерь. Таким образом они образовали живой щит перед его штаб-квартирой в Белграде.

"Выборы – это очевидный выход из социального кризиса, вызванного действиями правительства, которое, несомненно, противоречит интересам собственного народа. Сегодня, 28 июня 2025 года, мы объявляем нынешнюю власть нелегитимной", – заявила со сцены одна из участниц протеста.

В конце официальной части митинга студенты также призвали толпу "взять свободу в свои руки".

Что предшествовало

Общенациональные антикоррупционные митинги продолжаются в Сербии не первый месяц. Ключевой силой на этих демонстрациях были именно студенты.

Акции начались после того, как 1 ноября произошла авария на железнодорожном вокзале – там обвалился только что отремонтированный навес. В результате того инцидента погибло 16 человек.

Многие обвиняют в обрушении бетонной крыши правительственную коррупцию и халатность в государственных инфраструктурных проектах, что приводит к повторяющимся массовым протестам, объясняет АР.

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