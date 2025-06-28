С начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге из-за российских самолетов.

Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем неподалеку от северных границ Польши, сообщает Bild.

По данным издания, инцидент произошел 27 июня. Радары НАТО обнаружили самолет Ил-20М в 9:02 по местному времени (10:02 по киевскому времени). Он вылетел из Калининграда без сигнала транспондера и не выходил на связь. Направлялся в международное воздушное пространство вблизи Польши и Германии.

В 9:32 (10:32 по киевскому времени) с авиабазы в Лаге вылетели два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в воздушном пространстве вблизи польского города Кольберг, что в 100 км от побережья Германии. Несмотря на это, российский самолет, по данным журналистов, продолжил двигаться на запад.

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В 40 километрах от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. Вместе с тем, воздушное пространство Германии он не нарушил.

Российские разведывательные самолеты Ил-20М неоднократно вылетали из Калининграда для сбора информации о военной деятельности стран НАТО вдоль побережья Балтийского моря - в частности, в Польше, Германии, Дании и Швеции.

Как уточняет издание, со ссылкой на источники, с начала года истребители НАТО уже девять раз поднимали по тревоге в связи с появлением российских самолетов.

Российские самолеты нарушают воздушное пространство стран НАТО

Российские самолеты в последние годы неоднократно летали вблизи воздушного пространства стран-членов НАТО и пытались его нарушить. В частности, в середине апреля истребители военно-воздушных сил Великобритании дважды в течение недели поднимались в воздух после того, как российские самолеты пролетели слишком близко к границе Альянса.

Ранее российский самолет нарушил воздушное пространство Литвы. Представителям российского посольства, в связи с инцидентом была вручена нота протеста.

В 2024 году четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии. Тогда два бомбардировщика и два истребителя вторглись на расстояние около 2,5 км в воздушное пространство Финляндии вблизи города Ловийса.

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