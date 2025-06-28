Такой документ открывает множество перспектив для эмигрантов.

Голубая карта ЕС - это документ, который помогает людям без гражданства стран Европейского Союза оформить ВНЖ и получить работу. Выдать такую карту всем желающим не получится, однако украинцы имеют право ее получить. Зачем нужна голубая карта и как ее сделать - далее в материале.

Что такое голубая карта в Германии, Польше и других странах

В Европейском союзе состоят 27 стран-членов, но только в 25 из них есть Голубая карта - везде, кроме Ирландии и Дании. Такой документ, в первую очередь, доступен людям, которые обладают востребованной специальностью или внушительным опытом.

Иностранец с Blue Card имеет право:

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оформить ВНЖ для своих родственников с правом работы;

жить, работать и путешествовать по ЕС без визы 4 года;

поменять работодателя по своему желанию;

претендовать на ПМЖ через 33 месяца при знании языка на уровне ниже B1 и через 21 месяц, если сдаст экзамен на уровень B1 и выше.

Несомненный плюс такого документа в том, что вы не "привязаны" к конкретной стране. Легко можете отработать 2 года в Польше, затем найти работодателя в Германии или Нидерландах и уехать. С рабочей визой это невозможно - вы обязаны находиться в том государстве, где вам ее выдали.

Голубая карта для украинцев имеет и свои минусы:

нельзя расторгать контракт с работодателем, проработав меньше года;

зарплата должна быть в полтора раза выше средней по стране;

иногда требуют сертификат на ведение трудовой деятельности, но это зависит от сферы.

Интересно, что если иностранец до 2023 года искал работу не по своей дипломной специальности, то получить Голубую карту он не мог. Теперь все иначе - вы можете быть по образованию экономистом, а по профессии, например, дизайнером, и подавать документы на Blue Card. Но необходимо подтвердить опыт работы минимум 3-5 лет.

Как получить голубую карту в Германию, Польшу или другую страну ЕС

Голубая карта для украинцев, которые живут в любой из стран Европейского союза, кроме Дании и Ирландии, может стать билетом в счастливое будущее. Подать документы на оформление карты могут люди востребованных для ЕС специальностей:

IT специалисты;

медики;

инженеры;

архитекторы и дизайнеры;

преподаватели, научные деятели.

В одних странах требуется только профильное образование, в других можно обойтись достаточным опытом работы - в зависимости от государства, которое вы рассматриваете. К примеру, в Германии особенно заинтересованы в работниках IT и STEM, им чуть легче оформить Голубую карту без диплома. В Польше вне зависимости от специальности хотят видеть диплом ВУЗа или минимум 5 лет опыта работы без исключений.

Если вы нашли свою специальность в списке, запоминайте, как получить Голубую карту ЕС:

подтвердить квалификацию наличием диплома или опыта работы (все документы перевести на язык принимающей страны);

заключить контракт с работодателем или хотя бы получить предложение о сотрудничестве;

собрать документы (внутренний паспорт, загран, 2 фотографии, медицинская страховка, справка, что вы не были судимы, резюме, заявление от работодателя, ваша анкета).

В конце вам останется только подать документы на сайте Blue Card и подождать 60 дней. Если решение будет принято в вашу пользу, вы получите одноразовую визу для въезда в страну. Там, в миграционной службе, вы сможете забрать свою Голубую карту.

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