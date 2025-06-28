В перечне есть Скорпион.

Составлен гороскоп на июль 2025 года. Месяц наполнен переменами: планеты переходят в новые знаки, формируя свежую энергетическую палитру. Венера входит в Близнецы 4 июля, делая общение легче, а чувства - живее. А полнолуние в Козероге 10 июля помогает навести порядок между карьерой и личным, пишет YourTango.

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Рак

Июль приносит Ракам энергию прорыва: Юпитер поддерживает стремление к личной свободе и реализации. Сатурн в Овне помогает преодолеть внутренние барьеры. С 4 июля Венера может побуждать к тратам, но важно сохранять разумный подход. Полнолуние в Козероге принесет душевное облегчение в отношениях.

Скорпион

Июль озаряет Скорпионов новыми инсайтами и толчком к росту. Юпитер подталкивает к открытию в чувствах и более глубоким отношениям, особенно романтическим. Уран временно покидает ваш сектор партнёрства, давая передышку. А финансовая сфера может получить поддержку со стороны партнера.

Рыбы

Водная энергия месяца благоприятна для Рыб: отношения расцветают, а творческие идеи находят воплощение. Солнце и Юпитер усиливают вдохновение, а Меркурий в знаке Льва придаёт смелости в самовыражении. Любовь становится источником исцеления. Марс в Деве активизирует работу над взаимопониманием.

Дева

Для Дев июль - месяц расширения круга общения и новых перспектив. Юпитер побуждает заявить о себе, а Марс в вашем знаке добавляет энергии для лидерства. Полнолуние 10 июля может закрыть эмоциональные долги прошлого, открыв место для чего-то значимого. Вас ждут интересные проекты и творческие порывы. Сатурн помогает укрепить внутреннюю структуру, а Венера в Близнецах делает ваши таланты заметными.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака жизнь перевернется с ног на голову в ближайшие дни.

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