Поддержка Windows 10 заканчивается – как бесплатно получать обновления еще год

Частные пользователи смогут получить дополнительный год обновлений – до 14 октября 2026 года.

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 чуть более чем через 100 дней – 14 октября 2025 года. Это ставит пользователей "десятки" перед непростым выбором: перейти на Windows 11, либо продолжить пользоваться старой ОС на свой страх и риск.

В прошлом году Microsoft объявила, что за дополнительную плату в 30 долларов (~1300 грн) любой пользователь Windows 10 сможет продлить получение обновлений и патчей еще на один год.

Теперь появился бесплатный вариант еще целый год после прекращения поддержки W10 получать обновления безопасности, но есть вещи, которые вам нужно сделать. Об этом пишет Windows Central.

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Для продления срока "жизни" Windows 10 вам нужно связать свою учетную запись Microsoft и синхронизировать настройки с облаком, используя новое приложение Windows Backup.

Чтобы зарегистрировать устройство в программе расширенных обновлений безопасности (ESU), перейдите в меню "Настройки", далее "Обновление и безопасность", а затем "Центр обновления Windows".

Если вы соответствуете требованиям, вы должны увидеть ссылку для регистрации. Издание Windows Latest пишет, что процедура продления поддержки Windows 10 занимает несколько секунд.

В Microsoft отметили, регистрация в программе ESU для всех будет доступна в специальном приложении, запуск которого запланирован на июль.

Как УНИАН уже писал, разрыв между Windows 11 и Windows 10 сократился до исторического минимума. На начало июня 2025 года доля 11-ки достигла своего пика в 47,73%, тогда как "десятка" удерживает 48,92% рынка.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересели лишь 26% юзеров.

К слову, Windows 11 уже давно является самой популярной ОС в Steam. В июне 2025-го общая доля 11-ки составляет 60%. Windows 10 же используют менее 40% ПК-геймеров.

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