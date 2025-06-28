Он подчеркнул, что сообщения о том, чтодо Днепра долетают КАБы создают совершенно неуместный ажиотаж.

Сегодня до Днепра впервые долетела ракета "Гром-1", которую ошибочно назвали КАБом.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он объяснил, что "Гром-1" - это ракетно-бомбовый комплекс, который может собой представлять либо ракету, либо планирующую бомбу.

"Разница в том, что ракетная версия обладает боевой частью 315 кг и дальностью полета до 120 км, а вот бомбовая модификация имеет боевую часть массой 480 кг, но дальностью полета 65 км. Такая разница обусловлена тем, что у ракеты есть реактивный двигатель, а у бомбы – нет", - объяснил он.

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Про сам "Гром-1" следует так же сказать, что это комплекс, созданный на базе авиационной ракеты Х-38, принятой на вооружение в 2012 году, а сам комплекс был представлен в 2015 году.

"Задумка заключалась в создании модульного средства поражения и, в целом им удалось создать именно то, чего хотелось – универсальный в применении ударный комплекс", - сказал Коваленко.

Он добавил, что эти ракеты в ходе войны против Украины применялись оккупантами не единожды, но первая их верификация датирована весной 2023 года.

По Днепру была применена именно ракета, что с учетом расстояния от линии боевого столкновения и дальности полета "Гром-1", позволяет применять россиянам эти средства поражения по городу.

"Версия в виде планирующей бомбы не долетела бы до Днепра", - подчеркнул он.

То есть, отметил Коваленко, сама по себе новость в том, что по Днепру был нанесен удар именно этим изделием, все равно, что если был бы осуществлен пуск ракетой Х-31П или Х-59/69.

"Но вот когда в заголовках присутствует "До Днепра долетают КАБы!!!", это триггерит и создает совершенно неуместный ажиотаж", - возмутился єксперт.

При этом он добавил, что оккупанты с 2023 года безуспешно ищут способ интегрирования реактивных ускорителей в обычные КАБы и пока это им не удается.

"Такие планы у них есть, с реализацией до сих пор испытывают проблемы. Но это не означает, что угроза не остается актуальной", - констатировал Коваленко.

Ситуация в Днепре

Сегодня СМИ распространили новость о том, что РФ могла запустить по Днепру экспериментальный КАБ. При этом тип бомбы или ракеты еще не назван.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.

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