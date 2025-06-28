Артисту исполнилось 34 года.

В субботу, 28 июня, украинский певец Артем Пивоваров получил звание заслуженного артиста Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины Владимира Зеленского №424/2025 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины".

Примечательно, что 28 июня певец празднует день рождения. Ему исполнилось 34 года.

"Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!" – написал Артем Пивоваров на своей странице в Instagram.

Певец также поделился кадрами с моментом вручения ему награды президентом Зеленским.

Также 28 июня заслуженным артистом Украины стал певец, композитор Степан Гига.

Напомним, что несколько месяцев назад Артем Пивоваров выпустил новую песню на стих Павла Тычины. Композиция вошла в альбом "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2".

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