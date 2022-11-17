Власть делает все, чтобы нормализовать поставки электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас 10 млн украинских граждан не имеют энергоснабжения в домах из-за повреждения энергосети после российских ракетных ударов.

"Весь день продолжается продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Аварийные отключения света в придачу к плановым стабилизационным. По состоянию на это время более 10 млн украинцев без электричества", - сказал Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Президент отметил, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве.

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"Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", - отметил глава государства.

Также по словам президента, в результате вражеского ракетного удара в Днепре ранены десятки людей.

"Всем оказывается помощь", - подчеркнул Зеленский.

Подверглось нападению врага и Запорожье. Президент сообщил, что там продолжается разбор завалов жилого дома, который минувшей ночью был уничтожен российским обстрелом.

"В перечне погибших 7 человек. К сожалению, это число может увеличиться", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что только за первую половину сегодняшнего дня украинским силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять ударных дронов Shahed.

"К сожалению, не все, запущенные террористами", - добавил Зеленский.

Российские удары по энергосистеме Украины

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине.

В Киеве сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о попадании в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

Сегодня, 17 ноября, во время последней воздушной тревоги враг запустил по Украине по меньшей мере 18 крылатых ракет. В частности, бил по объектам газодобывающей отрасли и оборонным предприятиям на Днепропетровщине.