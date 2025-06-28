Исследователи утверждают, что веганская диета может способствовать снижению веса.

Новое исследование растительной веганской диеты продемонстрировало, что она снимает различные воспаления в организме и таким образом помогает похудеть. Как пишет Independent, этот эффект связан с тем, что на веганской диете организм раскисляется.

Ученые несколько месяцев изучали эффект от веганской диеты для 62 человек с избыточным весом. Эта диета включает только продукты растительного происхождения. Они сравнивали ее с так называемой "средиземноморской диетой", которая допускает употребление рыбы, птицы, молочных продуктов и яиц. Люди, которые приняли участие в исследовании, 16 недель провели на одной диете, а затем, после месячного периода очищения, еще 16 недель придерживались второй диеты.

В результатах исследования, которые были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, говорится, что переход на веганскую диету с низким содержанием жиров может снизить общую кислотность организма. А это связано с потерей веса.

Видео дня

"Употребление кислотообразующих продуктов, таких как мясо, яйца и молочные продукты, может увеличить кислотную нагрузку в рационе или количество потребляемых кислот, вызывая воспаление, связанное с увеличением веса", - говорит Хана Калеова, соавтор исследования.

По ее словам, замена продуктов животного происхождения на растительную пищу, такую как листовая зелень, ягоды и бобовые, может способствовать снижению веса и формированию здорового микробиома кишечника.

Исследователи утверждают, что такая пища, как мясо, рыба, яйца и сыр, заставляет организм вырабатывать больше кислоты, что связано с хроническим воспалением и может привести к увеличению массы тела. По их словам, растительные диеты более щелочные и способствуют снижению веса, улучшению чувствительности к инсулину и снижению артериального давления.

Больше фактов про веганскую диету

Как писал УНИАН, по мнению ученых, соблюдение веганской диеты может уменьшить биологический возраст человека. Однако предупреждают, что решение о переходе на растительную пищу должно быть осознанным. Дело в том, что распространенной проблемой веганской диеты является недостаток витамина B12, в котором человек нуждается больше с возрастом.

Вас также могут заинтересовать новости: