ГП "Электротяжмаш" и "Укргидроэнерго" согласовали индексацию контрактов на 340 млн грн, по которым харьковский завод поставлял продукцию в 2018-2020 году. Документы уже находятся на финальном утверждении в ЕБРР, финансирующем программу обновления гидроэлектростанций.

О достижении договоренностей между компаниями сообщили в Фонде государственного имущества.

“В течение следующих двух месяцев предприятие должно получить примерно 340 млн грн от индексации по контрактам на поставку продукции "Укргидроэнерго" в 2018-2020 г. Такая индексация была предусмотрена в соответствующих контрактах, но ранее не выплачивалась. Сейчас соответствующая сумма и подтверждающие документы уже согласованы на уровне менеджмента обеих компаний и находятся на финальном утверждении ЕБРР как основной кредитующей организации", - говорится в сообщении ФГИ.

Завод "Электротяжмаш" совместно с АО "Турбоатом" поставляют различные агрегаты для украинских гидроэлектростанций. Обновление мощностей "Укргидроэнерго" финансируется Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком.

Так, недавно на Каневской ГЭС был успешно введен в эксплуатацию агрегат производства "ЭТМ" по контракту на 50 млн грн. Завод также проходит сертификацию "Укрзализныци", которая позволит участвовать в модернизации подвижных составов - "ЭТМ" "Электротяжмаш" производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.

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Автор: УНИАН