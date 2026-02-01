Графики отключений света в понедельник: когда не будет электроэнергии в Украине 2 февраля

Энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию

Во всех регионах Украины в понедельник, 2 февраля, в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света. При этом для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

По информации "Укрэнерго", причина введения ограничительных мер – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении оператора украинской энергосистемы.

Также энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию, когда она появляется по графику, чтобы не перегружать систему, что может привести к авариям и дополнительным отключениям.

График отключений света во Львовской области

Как сообщает Львовоблэнерго, в понедельник потребителей региона будут отключать от энергосистемы 1-2 раза в сутки. При этом максимум света не будет около 7 часов.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что массовые отключения электроэнергии стали следствием серьезной каскадной аварии в энергосистеме, но технически это не был национальный блэкаут.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенелые линии электропередач.

