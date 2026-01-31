Зеленский назвал причину сегодняшнего блэкаута

Внешнего вмешательства в работу энергосистемы не было, говорит президент.

Причиной масштабной аварии в украинской энергосистеме, которая привела к масштабным отключениям по всей стране, скорее всего, стала погода. А именно - обледенелые линии электропередач. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, расследование продолжается, однако признаков внешнего вмешательства или кибератаки не обнаружено.

"Утром произошла технологическая авария на сети. Две линии - между Румынией и Молдовой и на территории Украины - перестали работать. Причины подробно выясняются. По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератак. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматическое отключение", - сообщил президент.

Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве, также блэкаут затронул центральную и восточную части страны. По его словам, в целом ситуацию в энергосистеме удалось вернуть к состоянию, предшествовавшему аварии. Сейчас продолжается стабилизация и восстановление системы.

Авария в энергосистеме 31 января

Как писал УНИАН, сегодня в первой половине дня в разных городах Украины произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт: в Киеве и Харькове приостанавливали движение поездов метро и работу эскалаторов, в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что массовые отключения электроэнергии в Украине 31 января стали следствием серьезной каскадной аварии в энергосистеме, но технически это не был национальный блэкаут. Он отметил, что подобные инциденты уже случались после 2022 года, а окончательные причины станут понятны только после технического анализа.

