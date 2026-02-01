'Тренировка, как противостоять блэкауту': эксперт озвучил детали аварии в энергетике 31 января

Технологическая авария существенно не повлияла на работу украинских атомных станций.

Своевременные меры не дали системе сорваться в блэкаут после технологического нарушения в энергосистеме, которое произошло 31 января, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Это нельзя назвать полноценным блэкаутом. Знаете, это тренировка с очень высокой ответственностью, как противостоять блэкауту. И показали себя так, как нужно было. Не дали системе сорваться в блэкаут. Вовремя все действия были сделаны. Диспетчеры еще раз показали, что они суперпрофессионалы в Украине", - отметил Харченко в эфире Radio NV.

Вместе с тем, он добавил, что в мирное время без войны эту аварию почти не заметили бы.

Видео дня

Последствия масштабной аварии

Также у него спросили, как технологическая авария в энергетике повлияет на работу украинских атомных станций.

"Это, по сути, если быть откровенным, не принципиально. То есть, протоколы, связанные с необходимостью снижать мощности, отработаны уже десятки раз. Это уже штатная ситуация, здесь нет чего-то абсолютно нового, необычного для наших атомщиков", - отметил Харченко.

Что произошло на самом деле

Также у него спросили о причине появления внештатной ситуации с отключениями нескольких высоковольтных линий.

"Ситуация развивалась следующим образом: в 10:42 утра отключилась линия Вулканешты-Исакча 400 кВ, которая соединяет Молдову и Румынию. Но, поскольку система Молдовы физически является частью украинской системы, это вызвало срабатывание так называемой автоматики предупреждения аварийных ситуаций для того, чтобы не произошли серьезные аварии. Отключились уже наши линии. Сначала одна линия, 750 кВ, затем еще 750 кВ и 330 кВ", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что благодаря профессионализму "Укрэнерго", по сути, удалось изолировать то, что происходило. "Затем пошло каскадное отключение, и дошло до Киева и атомных станций. Но в этот момент его удалось изолировать и, по сути, нивелировать", - добавил Харченко.

Он сказал, что дальше уже где-то с 11:40-11:50 восстанавливалось электроснабжение Киева, а где-то с 12:00 в столице восстановили питание на критических объектах. А после восстанавливалась работа "Водоканала", отопления и т.д. Буквально за два часа ключевые последствия были преодолены.

По его словам, по состоянию на субботу единственным последствием было то, что когда реакторы снизили мощность, они не могли поднять ее мгновенно. По протоколам предусматривается поднятие мощности в течение суток, чтобы вернуться в то состояние, которое было до начала аварии.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине технологическое нарушение в энергосистеме вызвало каскадное отключение в энергосети. В Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применили специальные графики аварийных отключений. Из-за отключения света в Киеве и Харькове даже остановилось метро.

Причиной масштабной аварии в украинской энергосистеме, которая привела к масштабным отключениям по всей стране, скорее всего, стала погода, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: