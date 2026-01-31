'Обойдемся легким испугом': экс-глава 'Укрэнерго' о массовом сбое в энергосистеме

С 2022 года подобные случаи уже происходили пару раз.

Массовые отключения света, воды и отопления являются следствием серьезной каскадной аварии в энергетической системе, а не национальным блэкаутом. Так ситуацию с энергоснабжением в Украине 31 января прокомментировал в Facebook экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это не национальный блэкаут, как в ноябре 2022 года. Это серьезная каскадная системная авария с отключением части потребителей. Судя по сообщению, она могла быть связана, среди прочего, с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией – все наши энергосистемы тесно взаимосвязаны", – подчеркнул он.

При этом добавил, что такие случаи после 2022 года случались пару раз. По его словам, о причинах можно будет говорить только после соответствующего технического анализа.

Видео дня

"Похоже, что обойдемся легким испугом", - написал Кудрицкий.

Аварийные отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, причиной аварийных отключений света, по словам первого вице-премьера - министра энергетики Дениса Шмыгаля, стали технологические нарушения в энергосистеме. Это вызвало каскадное отключение в энергосети. Шмыгаль рассказал, что энергоблоки атомных электростанций были разгружены.

В Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, и в течение ближайших часов, заверил Шмыгаль, свет вернут.

Вас также могут заинтересовать новости: