В Министерстве энергетики Украины заявили, что статья британского издания Financial Times об уничтожении РФ украинской энергетики "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах страны-агрессора.

Журналисты FT написали, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт. Также, ссылаясь на слова анонимных украинских чиновников, в статье говорилось о том, что зимой украинцы, возможно, будут проводить большую часть для без электроэнергии.

"5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграмм-каналов и вызвали резонанс в обществе", - отметили в министерстве.