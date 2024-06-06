Журналисты издания в своей статье заявили, что зимой украинцы почти не будут иметь света.

В Министерстве энергетики Украины заявили, что статья британского издания Financial Times об уничтожении РФ украинской энергетики "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах страны-агрессора.

Журналисты FT написали, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт. Также, ссылаясь на слова анонимных украинских чиновников, в статье говорилось о том, что зимой украинцы, возможно, будут проводить большую часть для без электроэнергии.

"5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграмм-каналов и вызвали резонанс в обществе", - отметили в министерстве. Видео дня

В ведомстве добавили, что статья ссылается на анонимные источники в украинском правительстве, что "ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками".

"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", - отмечают в Минэнерго.

Также в публикации говорится о ложной информации, которую подают как факт, а именно о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.

"Это является откровенной ложью и манипуляцией. Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%. Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апеллирование к эмоциям читателя", - подчеркнули в сообщении.

О чем говорится в статье Financial Times

В своей статье издание написало, что зимой украинцы большую часть дня будут проводить без электроэнергии. В частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что целью РФ, вероятно, является создание непригодной жизни для украинцев.

В свою очередь руководитель отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов, на которого ссылается FT, заявил, что из-за увеличения импорта электроэнергии из ЕС с 1,7 ГВт до 2,4 ГВт и введения в эксплуатацию большего количества газовых электростанций, высшему руководству Украины придется пойти на повышение тарифов.

"Если не принимать меры, согласно нашему моделированию, то, вероятно, у населения в январе будет только два-четыре часа электроэнергии [в сутки]", - отметил он.

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