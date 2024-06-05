Массированные атаки по энергообъектам Украины привели к веерным отключениям света по всей стране.

По состоянию на сейчас Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя, сообщает Financial Times.

В издании говорится, что ракетные и беспилотные атаки РФ в течение последних месяцев заставили энергетические компании ввести общенациональные отключения, одновременно пытаясь устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок электроэнергии.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, последняя атака, которая состоялась 1 июня, нанесла значительный ущерб энергетическим объектам в пяти регионах.

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"Последние удары также были направлены на насосные установки для подземного хранения природного газа, используемые клиентами из ЕС. Хотя эти насосы можно легко заменить, нападения подчеркивают беспокойство относительно безопасности поставок газа зимой - как для внутреннего потребления, так и для экспорта в блок", - говорится в материале.

Кроме того, два украинских чиновника на условиях анонимности заявили, что в результате субботнего обстрела было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена. Также они призвали украинцев готовиться к новой жизни "в темноте и холоде".

Повышение тарифов на электроэнергию - что известно

На фоне массированных атак на энергетическую инфрастуруктуру 31 мая правительство повысило тариф на электроэнергию для всех украинцев. Гражданам объяснили, что такой шаг необходим для того, чтобы сохранить систему и не остаться без света. Так, с 1 июня стоимость света выросла до 4,32 грн/кВт-час.

Также украинцев предупредили, что следующей зимой возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что повышение тарифа на электроэнергию не даст возможности избежать блэкаутов.

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