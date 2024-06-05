Восстановить нужный объем энергогенерации за короткий промежуток времени в 1-2 года Украина не сможет.

Украинцам зимой этого года будет очень сложно в многоквартирных домах из-за длительного отсутствия поставок электроэнергии, сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

"Особенно сложно будет тем, у кого электроотопление, электроплиты и другие электрические приборы. Потому что приготовить еду будет сложно, отопления не будет. Поэтому люди должны сейчас думать и действительно искать возможность переехать в другие города или области, где будет снабжение электроэнергии. А лучше смотреть в сторону частного сектора", - сказал Попенко.

По его словам, восстановить нужный объем энергогенерации за короткий промежуток времени в 1-2 года Украина невозможно. Поэтому зима будет тяжелой, а отключения будут продолжаться.

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Ситуация в энергетике Украины

5 июня председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света летом могут длиться по 10 часов . Улучшение ситуации ожидается в сентябре.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что в Киеве в среднем в два-три раза большая продолжительность отключений света по сравнению с другими регионами из-за наличия в столице огромной критической инфраструктуры, которая работает на всю Украину.

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