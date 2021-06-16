По мнению юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Глава набсовета НАК «Нафтогаз Украины» созывает собрание членов наблюдательного сонета в святи с предписанием НАПК относительно увольнения главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, 15 июня глава НАПК Александр Новиков объявил о предписании, в котором, ссылаясь на ст. 26 закона «О предотвращении коррупции» говорится о снятии с должности главы «Нафтогаза» Юрия Витренко.

По мнению юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины», предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Также юристы «Нафтогаза» обращают внимание, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Как сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал. Он подчеркнул, что считает предписание НАПК противоречащим букве и духу закона и является примером «избирательного правосудия».

Напомним, 15 июня 2021 НАПК обнародовало выводы о несоответствии закона при назначении Юрия Витренко на должность руководителя НАК раньше, чем через год после завершения работы в Министерстве энергетики Украины. В свою очередь министр юстиции Денис Малюська заявил, что предписание НАПК ближайшее время будет обжаловано в суде.

Как ранее сообщалось, по мнению руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, глава НАПК Александр Новиков не имел права издавать предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз України".

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Автор: Иван Бойко