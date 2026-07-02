РФ прочат худший топливный кризис в его истории: сядет ли Путин за стол переговоров, – DW

Украинские "санкции" нарушают поставки топлива и военную логистику противника.

Уже несколько месяцев украинские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре в российских регионах и на незаконно аннексированном Крымском полуострове. Под удар попали российские маршруты поставок на временно оккупированных территориях, а также ключевые нефтеперерабатывающие заводы внутри самой РФ, пишет Deutsche Welle.

В аналитическом центре Energy Intelligence России предсказывают самый серьезный топливный кризис в ее истории. Производство бензина в стране-оккупанте сократилось на 25% в результате украинских ударов по НПЗ. Россия в настоящее время производит лишь 85 000 тонн бензина в день, тогда как летний спрос достигает 110 000 тонн.

28 июня Владимир Путин впервые был вынужден открыто признать, что дефицит топлива существует, и даже назвал причину проблемы – атаки украинских дронов. В 78 российских регионах уже ввели ограничения на продажу топлива. Во многих городах на заправках образовались длинные очереди.

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Украина значительно усилила "санкции" против кремлевских НПЗ по сравнению с 2025 годом, улучшив количество, качество и дальность полета дронов. А также активно выявляет и уничтожает вражеские системы противовоздушной обороны.

В результате действий Сил обороны на расстоянии от 20 до 200 километров вблизи линии фронта российская логистика начинает замедляться. Если бы Украина смогла полностью разрушить Крымский мост, это перекрыло бы одну из главных российских артерий, говорят аналитики.

Давление на временно оккупированный Крым

С 26 июня во временно оккупированном Крыму и городе Севастополе действует чрезвычайное положение. Оккупационные власти ввели его после серии украинских атак, которые привели к дефициту топлива и продовольствия на полуострове.

С помощью давления на Крым Киев рассчитывает заставить Путина начать серьезно относиться к мирным переговорам на своих условиях, говорит британский историк Марк Галеотти. Он добавляет, что существует риск того, что эта кампания может подтолкнуть российского диктатора к эскалации конфликта.

"Он мог бы мобилизовать сотни тысяч дополнительных резервистов. Применение тактического ядерного оружия крайне маловероятно. Пока нет оснований полагать, что экономика России рухнет, или что массы восстанут, или что произойдет переворот или какой-либо другой экстремальный сценарий", – говорит Галеотти.

В то же время он отмечает, что Россия вряд ли сможет продолжать войну с нынешней интенсивностью дольше, чем ещё один год.

Экономика России – главные новости

Недавно экспорт нефти из России достиг рекордного уровня, поскольку Кремль не в состоянии перерабатывать ее из-за поврежденных мощностей. Сверхприбыли Москвы стремительно сокращаются после разблокирования Ормузского пролива и падения цен на нефть в мире.

Дефицит бензина в РФ вынуждает некоторых россиян толкать автомобили с пустыми баками на АЗС и стоять в очереди на заправках по 8 часов. Россияне, в отличие от Владимира Путина, заявляют, что "ситуация просто критическая".

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