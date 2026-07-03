Россия нашла неожиданного поставщика авиационного топлива, – Reuters

Россия готовится импортировать партию авиационного топлива японскогопроисхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
К такому шагу Москва прибегла на фоне топливного кризиса, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре. По данным двух источников, в первой половине июля из японского города Тиба планируется отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. Сначала груз будет доставлен в Южную Корею, а уже оттуда – в Россию через сеть трейдеров.
По словам собеседников, груз должны перегрузить на другой танкер вблизи южнокорейского порта Ёсу, а затем отправить в Россию. Конечный пункт назначения груза пока точно неизвестен.
Согласно данным сервиса отслеживания судов Kpler, предыдущая подобная поставка в Россию состоялась в феврале 2022 года, когда из Есу (Южная Корея) в РФ было отправлено 22 тысячи баррелей авиационного топлива. Груз доставили во Владивосток на Дальнем Востоке России.
Топливный кризис, вызванный ударами украинских БПЛА по российским НПЗ и нефтебазам, все сильнее сказывается на повседневной жизни россиян. Власти РФ уже ввели ограничения на покупку топлива, а аграрии предупреждают, что из-за его дефицита могут не успеть собрать урожай.
По данным сервиса Kpler, в этом году экспорт российского авиационного топлива сократился примерно до 13 тысяч баррелей в сутки, основным направлением поставок остается Турция. Для сравнения: в прошлом году Россия экспортировала около 30 тысяч баррелей такого топлива в сутки.
Топливный кризис в России – последние новости
По мнению аналитиков, нынешний топливный кризис в России стал самым глубоким и масштабным как минимум с начала полномасштабной войны против Украины. В конце июня дефицит топлива уже охватил около 80 регионов России. Во многих из них, прежде всего в центральной и южной частях страны, власти были вынуждены ввести официальные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.
Ранее сообщалось, что Москва начала завозить бензин морским путем из Индии, пытаясь смягчить острый дефицит, возникший после серии украинских атак. По данным источников, из Индии в Россию было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина.