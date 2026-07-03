Россия нашла неожиданного поставщика авиационного топлива, – Reuters

В первой половине июля из японского города Тиба планируется отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива.

Россия готовится импортировать партию авиационного топлива японскогопроисхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

К такому шагу Москва прибегла на фоне топливного кризиса, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре. По данным двух источников, в первой половине июля из японского города Тиба планируется отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. Сначала груз будет доставлен в Южную Корею, а уже оттуда – в Россию через сеть трейдеров.

По словам собеседников, груз должны перегрузить на другой танкер вблизи южнокорейского порта Ёсу, а затем отправить в Россию. Конечный пункт назначения груза пока точно неизвестен.

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Согласно данным сервиса отслеживания судов Kpler, предыдущая подобная поставка в Россию состоялась в феврале 2022 года, когда из Есу (Южная Корея) в РФ было отправлено 22 тысячи баррелей авиационного топлива. Груз доставили во Владивосток на Дальнем Востоке России.

Топливный кризис, вызванный ударами украинских БПЛА по российским НПЗ и нефтебазам, все сильнее сказывается на повседневной жизни россиян. Власти РФ уже ввели ограничения на покупку топлива, а аграрии предупреждают, что из-за его дефицита могут не успеть собрать урожай.

По данным сервиса Kpler, в этом году экспорт российского авиационного топлива сократился примерно до 13 тысяч баррелей в сутки, основным направлением поставок остается Турция. Для сравнения: в прошлом году Россия экспортировала около 30 тысяч баррелей такого топлива в сутки.

Топливный кризис в России – последние новости

По мнению аналитиков, нынешний топливный кризис в России стал самым глубоким и масштабным как минимум с начала полномасштабной войны против Украины. В конце июня дефицит топлива уже охватил около 80 регионов России. Во многих из них, прежде всего в центральной и южной частях страны, власти были вынуждены ввести официальные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что Москва начала завозить бензин морским путем из Индии, пытаясь смягчить острый дефицит, возникший после серии украинских атак. По данным источников, из Индии в Россию было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина.

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