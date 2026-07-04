Топливный кризис обострился: Генштаб раскрыл, сколько российской нефтепереработки минуснули

В Силах обороны рассказали о последствиях ударов украинских дронов по нефтяным объектам "страны-бензоколонки".

Благодаря атакам украинских беспилотников выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки России, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Более того, ситуация для россиян осложняется тем, что сроки ремонта поврежденных объектов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.

Только за последний месяц Силы обороны успешно поразили 8 нефтеперерабатывающих заводов. В результате Россия была вынуждена значительно сократить добычу нефти, а внутри страны разразился масштабный топливный кризис, который, по оценкам западных аналитиков, может стать крупнейшим в истории.

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Помимо нефтеперерабатывающих заводов Силы обороны также ликвидировали или критически повредили более 60 резервуаров. Из них 58 % содержали нефтепродукты, а 42 % – сырую нефть. Общие убытки нефтяной отрасли России с августа 2025 года достигли $13,5 млрд.

Топливный кризис в России – последние новости

Дефицит топлива в "стране-бензоколонке" вынуждает Кремль активно закупать его за рубежом. В частности, Беларусь в последнее время уже увеличила поставки бензина в Россию по железной дороге почти втрое.

А недавно Москва начала импортировать бензин морским путем из Индии. Оттуда в Россию уже отправили не менее 60 тыс. тонн бензина.

Россия готовится импортировать авиационное топливо из Японии. В первой половине июля из японского города Тиба планируется отгрузить не менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. Сначала груз будет доставлен в Южную Корею, а уже оттуда – в Россию через сеть трейдеров.

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