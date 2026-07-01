Из-за топливного кризиса Россия начала закупать бензин в Индии, – Reuters

По данным источников, из Индии в РФ было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина.

Россия начала импорт бензина по морю из Индии. Москва пытается смягчить дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре, пишет Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Косвенно это подтверждает сама Россия. В Кремле 30 июня заявили, что РФ поддерживает контакты с другими странами и ведет переговоры об импорте топлива по приемлемым ценам.

Источник в отрасли сообщил Reuters, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник отметил, что было отправлено два танкера, каждый с партией объемом от 30 до 40 тысяч тонн.

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Третий источник сообщил, что в целом РФ планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в частности из Беларуси, которая уже поставляет топливо в Россию. Минск почти втрое увеличил поставки бензина по железной дороге в Россию – до более чем 70 тыс. тонн в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая.

Отметим, что в летний период, когда спрос на топливо максимален, потребление бензина в РФ составляет не менее 110 тыс. тонн в сутки.

Пока неясно, какой именно индийский нефтепереработчик будет поставлять бензин в Россию.

28 июня Владимир Путин во время встречи с членами правительства и другими должностными лицами признал, что удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива в отдельных регионах.

На прошлой неделе парламент России принял поправки в Налоговый кодекс, направленные на преодоление дефицита топлива, а также ввел субсидии на импорт топлива, привязанные к стоимости и ценам индийских поставок.

По данным аналитических компаний LSEG и Kpler, импорт сырой нефти из России в Индию в июне резко вырос, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия активно закупали российскую нефть, чтобы компенсировать последствия закрытия Ормузского пролива. В июне российская нефть составляла более половины общего импорта Индии, тогда как в мае этот показатель составлял 36,5%. Согласно предварительным данным, Индия, являющаяся третьим по величине импортером нефти в мире, получала в июне примерно 2,70 млн баррелей российской нефти в сутки.

Топливный кризис в России – последние новости

По состоянию на конец июня дефицит топлива охватил 78 из 85 регионов России. В ряде регионов, преимущественно в центральной и южной частях страны, введены официальные ограничения на продажу топлива.

По словам аналитиков, нынешний топливный кризис в России стал самым масштабным как минимум с начала полномасштабного вторжения в Украину. По всей стране, в частности в Сибири и на Дальнем Востоке, на автозаправочных станциях образуются многочасовые очереди. Кое-где водители вынуждены ждать в них всю ночь или даже толкать автомобили с пустыми баками в сторону АЗС.

Некоторые АЗС в России перестали продавать бензин вовсе. Ранее подобная ситуация была зафиксирована в оккупированном Крыму.

Информация о топливном кризисе активно распространяется в сети. Появляется всё больше видео, на которых жители РФ жалуются на дефицит бензина и многочасовые очереди на автозаправочных станциях, которые местами достигают восьми часов. Некоторые россияне называют ситуацию "критической", что контрастирует с официальными заявлениями Кремля.

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