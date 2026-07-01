Из-за топливного кризиса Россия начала закупать бензин в Индии, – Reuters

Россия начала импорт бензина по морю из Индии. Москва пытается смягчить дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре, пишет Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли.
Косвенно это подтверждает сама Россия. В Кремле 30 июня заявили, что РФ поддерживает контакты с другими странами и ведет переговоры об импорте топлива по приемлемым ценам.
Источник в отрасли сообщил Reuters, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Другой источник отметил, что было отправлено два танкера, каждый с партией объемом от 30 до 40 тысяч тонн.
Третий источник сообщил, что в целом РФ планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в частности из Беларуси, которая уже поставляет топливо в Россию. Минск почти втрое увеличил поставки бензина по железной дороге в Россию – до более чем 70 тыс. тонн в первой половине июня по сравнению с первой половиной мая.
Отметим, что в летний период, когда спрос на топливо максимален, потребление бензина в РФ составляет не менее 110 тыс. тонн в сутки.
Пока неясно, какой именно индийский нефтепереработчик будет поставлять бензин в Россию.
28 июня Владимир Путин во время встречи с членами правительства и другими должностными лицами признал, что удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива в отдельных регионах.
На прошлой неделе парламент России принял поправки в Налоговый кодекс, направленные на преодоление дефицита топлива, а также ввел субсидии на импорт топлива, привязанные к стоимости и ценам индийских поставок.
По данным аналитических компаний LSEG и Kpler, импорт сырой нефти из России в Индию в июне резко вырос, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия активно закупали российскую нефть, чтобы компенсировать последствия закрытия Ормузского пролива. В июне российская нефть составляла более половины общего импорта Индии, тогда как в мае этот показатель составлял 36,5%. Согласно предварительным данным, Индия, являющаяся третьим по величине импортером нефти в мире, получала в июне примерно 2,70 млн баррелей российской нефти в сутки.
Топливный кризис в России – последние новости
По состоянию на конец июня дефицит топлива охватил 78 из 85 регионов России. В ряде регионов, преимущественно в центральной и южной частях страны, введены официальные ограничения на продажу топлива.
По словам аналитиков, нынешний топливный кризис в России стал самым масштабным как минимум с начала полномасштабного вторжения в Украину. По всей стране, в частности в Сибири и на Дальнем Востоке, на автозаправочных станциях образуются многочасовые очереди. Кое-где водители вынуждены ждать в них всю ночь или даже толкать автомобили с пустыми баками в сторону АЗС.
Некоторые АЗС в России перестали продавать бензин вовсе. Ранее подобная ситуация была зафиксирована в оккупированном Крыму.
Информация о топливном кризисе активно распространяется в сети. Появляется всё больше видео, на которых жители РФ жалуются на дефицит бензина и многочасовые очереди на автозаправочных станциях, которые местами достигают восьми часов. Некоторые россияне называют ситуацию "критической", что контрастирует с официальными заявлениями Кремля.