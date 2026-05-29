Цены на дизель полетели вниз: сколько стоит топливо на АЗС сегодня

В некоторых сетях стоимость дизельного топлива за сутки снизилась на 1 гривню.

Средние цены на бензин марки А-95, дизель и автогаз в последний рабочий день мая снизились. В то же время цена на премиальный 95-й бензин не изменилась, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что больше всего 29 мая подешевело дизельное топливо. Средняя цена на него за сутки упала на 73 копейки – до 86,05 грн/л. Отдельные топ-сети снизили стоимость дизеля сразу на 1 гривню.

При этом 95-й бензин подешевел, в среднем, на 3 копейки – до 75,94 грн/л. В то же время средние цены на автогаз снизились лишь на 6 копеек, составив 46,52 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин 29 мая продают в сети "Фактор" – 72 гривни за литр, а дороже всего в "зеленых" сетях ОККО и WOG – по 79,90 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 76,40 грн/л;

"Укрнафта" – 74,90 грн/л;

SOCAR – 78,90 грн/л;

KLO – 73,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 73,22 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом в последний рабочий день весны заправляют в сети "Фактор", где средняя цена на топливо составляет 80,50 грн/л, а дороже всего в сети Motto – 91,48 грн/л.

За последние сутки на гривню с ценника снизили "Укрнафта", UPG, OKKO и WOG. Также почти на гривню "урезал" ценник популярный дискаунтер "БРСМ-Нафта".

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 85,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 86,40 грн/л;

OKKO – 88,90 грн/л;

WOG – 88,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 81,77 грн/л.

Цены на автогаз

Самые низкие цены на газ сегодня предлагают в сети "Авантаж 7" – 44,45 грн/л, а самые высокие – в сети Motto – 52,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,90 грн/л;

"Укрнафта" – 45,90 грн/л;

SOCAR – 47,61 грн/л;

KLO – 46,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 44,84 грн/л;

ОKKO – 47,90 грн/л;

WOG – 47,90 грн/л.

Цены на нефть и топливо – последние новости

25 мая цены на нефть обвалились до двухнедельного минимума из-за того, что рынок ожидал мирного соглашения между США и Ираном. В пятницу котировки возобновили падение. В частности, стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,54 доллара – до 91,16 доллара за баррель.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует, что стоимость бензина и дизеля на АЗС Украины может снизиться на 5-6 гривень при условии дальнейшего падения цен на "черное золото".

