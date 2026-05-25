'Трамп уже не хочет воевать': эксперт оценил, когда обвалятся цены на бензин и дизель

По словам Дмитрия Леушкина, цены на дизельное топливо в одной из премиальных сетей уже несколько завышены.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Украине могут снизиться на 5-6 гривень, если нефть и газойл продолжат дешеветь на фоне ожидаемых договоренностей между США и Ираном. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Мы ожидаем снижения цен на бензин и дизельное топливо на 5-6 гривень. Будем падать по 1-2 гривни в течение недели. Пожалуй, начиная с этой недели", – отметил эксперт.

Он добавил, что уже есть основания для снижения стоимости дизельного топлива на фоне его оптовой стоимости, однако сети хотят увеличить прибыльность, воспользовавшись ситуацией. При этом Леушкин отметил, что у сетей оставались запасы более дорогого топлива, а сейчас низкий сезон.

"Если мы возьмем конец прошлой недели, пятницу, 22 мая, то дизельное топливо (оптовая цена, – УНИАН) уже стоило 72 гривни. То есть, например, для ОККО цены в 85-86 гривень за литр было бы достаточно, но они держат цену в 89 гривень за литр. Это слишком много. Поэтому, скорее всего, уже на этой неделе стоимость топлива снизится сразу на две гривни", – прогнозирует эксперт.

Снижение цен на нефть потянет вниз и стоимость бензина на АЗС, которая несколько выросла в последнее время. Леушкин объясняет, что европейские НПЗ частично переориентировались на производство авиационного топлива, которое стало дефицитным после блокирования Ормузского пролива, что "несколько ударило по объемам производства бензина". В результате наценки на него выросли. Однако специалист отмечает, что со снижением стоимости нефти подешевеет и бензин.

Он добавил, что цены на нефть уже начали падать, поскольку участники рынка надеются на заключение мирного соглашения о завершении войны на Ближнем Востоке.

"Есть информация, что там действительно собираются договориться. Трамп (президент США Дональд Трамп, - УНИАН) уже не хочет воевать. Рынок обнадежился и заранее начал снижаться. Но, фактически, у нас пролив остается закрытым", - отметил эксперт, добавив, что нефти на рынке пока не прибавилось.

25 мая цены на нефть утром обвалились до двухнедельного минимума, поскольку участники рынка все больше надеются на заключение мирного соглашения между США и Ираном о завершении войны на Ближнем Востоке.

Между тем, средние цены на бензин марки А-95 на АЗС за период с 12 по 19 мая выросли на 1,19 грн/л – до 74,73 грн/л. В последний рабочий день прошлой недели 95-й "подрос", в среднем, до 75,57 гривни за литр. В то же время дизельное топливо и автогаз, наоборот, подешевели на 46 и 86 копеек соответственно. В пятницу тенденция к снижению сохранилась. Автогаз "сбросил" 7 копеек, подешевев до 47,39 грн/л. Дизель подешевел на 8 копеек – до 47,39 грн/л.

