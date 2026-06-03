Нефть снова дорожает на фоне обострения на Ближнем Востоке, - Reuters

Мировые запасы нефти могут достичь критически низкого уровня перед пиковым летним сезоном потребления.

Мировые цены на нефть в среду продолжили рост на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также предупреждений о критически низких мировых запасах сырья, пишет Reuters.

По состоянию на 08:40 по киевскому времени фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть Brent подорожали на 1,56 долл., или 1,6%, до 97,56 долл. за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,61 долл., или 1,7%, до 95,37 долл. за баррель.

Накануне оба эталонных сорта завершили торги на самом высоком уровне за последнюю неделю.

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По данным американских военных, Иран запустил баллистические ракеты в направлении соседних государств Кувейта и Бахрейна, однако целей они не достигли. В ответ американские силы нанесли удары по иранскому острову Кешм.

"Затягивание переговоров между США и Ираном, а также предупреждение Международного энергетического агентства о критически низких мировых запасах нефти добавляют премию за риск к базовым ценам", – отметил старший аналитик нефтяного рынка LSEG Эмрил Джамиль.

Накануне руководитель отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства заявил, что глобальные запасы нефти могут достичь критически низких уровней перед пиковым летним сезоном потребления, если темпы сокращения резервов сохранятся.

Старший стратег банка ANZ Дэниел Гейнс отметил, что любые попытки полностью возобновить судоходство через Ормузский пролив остаются сложными из-за минирования Ираном значительной части этого стратегически важного маршрута.

"Количество судов, пытающихся пройти через пролив, несколько возросло, но общий объем транзита все еще значительно ниже доконфликтного уровня", – отметил он.

По информации агентства из источников на рынке, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились седьмую неделю подряд. За неделю, закончившуюся 29 мая, запасы уменьшились на 6,8 млн баррелей.

США и Иран – последние новости

31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп решил переписать мирное соглашение с Ираном на финальном этапе. После ознакомления с проектом документа президент США выдвинул дополнительные требования к договоренностям, которых американские переговорщики достигли в ходе контактов с иранской стороной.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана из-за торговли нефтью. Под ограничения попали восемь судов, транспортирующих иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки, а также более 15 компаний в разных странах.

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