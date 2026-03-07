Цены на бензин в США бьют рекорды из-за войны с Ираном

Отмечается, что цены на топливо подскочили более чем на 10% на этой неделе.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в США резко выросли из-за войны с Ираном. Боевые действия на Ближнем Востоке ограничили экспорт нефти и топлива, что может стать серьезным испытанием для Республиканской партии американского президента Дональда Трампа перед промежуточными выборами в ноябре.

Агентство Reuters пишет, что цены на топливо подскочили более чем на 10% на этой неделе, поскольку нефть подорожала до 90 долларов за баррель - максимальный показатель за последние годы. Данная ситуация усугубила проблемы потребителей, которые и без того страдают от инфляции.

По данным автолюбительской ассоциации, по состоянию на 6 марта средняя цена на обычный бензин в США составляла 3,32 доллара за галлон (примерно 144,30 гривни за почти 3,8 литра, а литр - около 38 гривень), что на 11% выше, чем неделю назад, - максимальный показатель с сентября 2024 года. Цена на дизельное топливо составляла 4,33 доллара (188,20 гривни), что на 15% выше, чем неделю назад, - максимальный показатель с ноября 2023 года.

Что будет с ценами на бензин и дизель дальше

Аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку цены на нефть продолжают расти.

"Учитывая текущую рыночную ситуацию, средняя цена бензина в стране может подняться до 3,50–3,70 доллара за галлон в ближайшие дни, если нефть продолжит дорожать, а перебои с поставками сохранятся", - сказал аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

Сбои на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе повысили спрос на американскую нефть за рубежом, что, в свою очередь, привело к росту цен для местных нефтеперерабатывающих заводов.

"США избавились от зависимости от ближневосточной нефти, но, очевидно, азиатские нефтеперерабатывающие заводы и, в меньшей степени, европейские НПЗ этого не сделали. Именно это и происходит на спотовом рынке, потому что спрос на экспорт из США растет, а значит, растут и цены", - сказал главный аналитик OPIS по нефти Дентон Чинквеграна.

Сезонные факторы могут усилить давление. Цены на бензин обычно растут весной и достигают пика летом из-за более высокого спроса на бензин и производства летнего бензина.

При этом мировые запасы дизельного топлива остаются ограниченными из-за высокого спроса на отопление и производство электроэнергии в связи с затяжной зимой в США и других частях мира, а также из-за структурной нехватки нефтеперерабатывающих мощностей.

Аналитики отмечают, что при росте цен на дизельное топливо, которое в основном используется в грузовых перевозках, производстве, сельском хозяйстве и глобальных морских перевозках, вырастут цены на все - от продуктов питания до мебели.

Цены на топливо - последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который "пытался пройти через него". Перекрытие пролива отразилось на рынке - цены на "черное золото" и топливо начали расти по всему миру.

Не обошел рос цен на топливо и Украину. Президент Владимир Зеленский заявил, что государственная компания "Укрнафта" в кризисный период минимизирует наценку, чтобы удержать стоимость топлива и избежать резких скачков.

Кроме того, из-за аномального роста цен на бензин, дизель и автогаз Антимонопольный комитет Украины будет следить за рынками бензина и дизельного топлива, чтобы проверить, не нарушали ли операторы АЗС законодательство.

