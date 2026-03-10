Цены на дизель в Украине летят вверх: сколько сейчас стоит топливо

Больше всего на АЗС Украины подорожало дизельное топливо.

Средние цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 10 марта, продолжили расти, сообщает портал "Минфин".

Больше всего на АЗС Украины подорожало дизельное топливо. Дизель 10 марта прибавил еще 1,32 грн, подскочив в среднем до 72,92 грн/л.

Самый дешевый дизель украинцам сегодня предлагает сеть U.GO. Здесь средняя цена литра составляет 65,90 гривни. Самый дорогой – сеть КЛО, за 79,09 грн/л. Сети "Укрнафта" и БРСМ-Нафта продают дизель по 69,99 грн/л, а ОККО и WOG – по 75,99 грн/л.

Цены на бензин в Украине демонстрируют умеренный рост. Так, средние цены на бензин марки А-95 премиум выросли на 0,08 гривни – до 72,66 грн/л. Обычный 95-й в среднем также подорожал на 0,08 гривни – до 69,10 грн/л.

Самая низкая средняя стоимость премиального бензина А-95 наблюдается в сети Motto – 68,98 грн/л, тогда как самое дорогое топливо предлагает сеть "Автотранс" – 76,98 грн/л. При этом у "Укрнафты" средняя цена за литр премиального А-95 составляет 71,99 грн, на заправках ОККО и WOG – 73,99 грн/л, а сеть UPG заправляет по 71,90 грн/л.

Обычный бензин А-95 сегодня доступен в большем количестве сетей. Самая низкая средняя цена фиксируется в ZOG – 65,00 грн/л, а самое дорогое топливо предлагает "ОККО" – 70,99 грн/л. Сеть UPG продает А-95 в среднем по 68,90 грн/л. "Укрнафта" предлагает бензин А-95 за 68,99 грн/л, дискаунтер БРСМ-Нафта – по 66,69 грн/л, а SOCAR – по 69,99 грн/л.

Что касается автогаза, то, по данным аналитиков, его средняя цена на колонках сегодня составила 40,72 грн/л. По сравнению с предыдущим периодом она почти не изменилась.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Цены на нефть резко растут из-за конфликта в Иране и блокирования Ормузского пролива, через который проходит около 20–30% мирового морского экспорта нефти.

Напомним, в начале марта Иран объявил о закрытии пролива, на фоне чего цены на топливо на украинских АЗС поднялись до 70–81 грн/л.

Основатель группы компаний Prime и топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что бензин и дизель могут подорожать до более 100 грн/л, в зависимости от продолжительности блокировки пролива. По его мнению, после полного восстановления судоходства цены могут снизиться до 80 грн/л в течение нескольких месяцев.

