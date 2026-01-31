В Молдове произошел частичный блэкаут из-за сбоя в работе энергосистемы Украины

На линии Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС произошло аварийное отключение.

В Молдове произошли масштабные перебои с электроснабжением. Причиной инцидента стала авария на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Молдовы. По данным ведомства, в 10:42 на линии электропередачи напряжением 400 кВ Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС произошло аварийное отключение. В результате в энергосистеме страны зафиксировали резкое падение напряжения, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов.

В компании Moldelectrica уточнили, что авария возникла из-за серьезных нарушений в работе электросети на территории Украины. Именно сбой с украинской стороны автоматически вызвал отключение линии, по которой осуществлялась подача электроэнергии в Молдову.

В компании также отметили, что из-за "потери" нескольких линий электропередачи в Украине сработала автоматическая система защиты. Это привело к падению частоты в энергосистеме Молдовы до 48 Гц и дальнейшему срабатыванию защитных механизмов, что вызвало частичный блэкаут.

Впоследствии в министерстве отметили, что процесс восстановления электроснабжения в стране завершается. В южном регионе страны все линии электропередачи напряжением 110 кВ уже подключены, электроподстанции 110 кВ и фидеры 10 кВ полностью запитаны. Также в муниципалитете Кишинев частично восстановлено электроснабжение потребителей. В северных и северо-западных районах Молдовы все линии 110 кВ также возобновили работу, а фидеры 10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией объекты критической инфраструктуры, находятся под напряжением.

"Подключение конечных потребителей осуществляется поэтапно. Сейчас все диспетчерские службы ГП Moldelectrica, включая Национальный диспетчерский центр, работают в непрерывном режиме и находятся в постоянном контакте с операторами систем передачи в регионе и операторами распределения с целью полного восстановления электроснабжения для всех потребителей", - говорится в сообщении.

Подача электроэнергии, отмечают в Молдове, осуществляется постепенно и контролируемо, с соблюдением рабочих параметров системы, чтобы предотвратить дополнительные дисбалансы и обеспечить стабильность Национальной электроэнергетической системы.

Примечательно, что потребителей в Молдове призвали экономно пользоваться электроэнергией, избегать чрезмерного потребления в ближайший период, чтобы процесс полного восстановления электроснабжения был завершен безопасно.

Ситуация с электроэнергией

Как писал УНИАН, первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что аварийные отключения света в областях Украины вызвало технологическое нарушение в энергосистеме, что спровоцировало каскадное отключение в энергосети.

Государственная таможенная служба Украины предупредила, что на украинско-молдавской границе приостановлен пропуск транспортных средств и товаров из-за выхода из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

