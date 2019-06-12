Рефинансирование долга «Метинвеста» признано «Европейской сделкой года по финансированию сырьевых товаров»

Издание TXF назвало транзакцию по рефинансированию долговых обязательств группы «Метинвест» «Европейской сделкой года по финансированию сырьевых товаров» в ежегодном конкурсе, проводимом на лучшую сделку года, также известном как рейтинг «Perfect 10».

Об этом сообщает пресс-служба группы.

В своем сообщении о присуждении награды издание отметило, что, несмотря на продолжительное оформление реструктуризации долга в 2017 году, «Метинвест» вернулся на долговые рынки в 2018 году, чтобы привлечь предэкспортное финансирование и выпустить два транша облигаций на общую сумму $2,36 млрд, что является крупнейшим рефинансированием в украинском корпоративном секторе на сегодняшний день.

В пресс-службе также напомнили, что в апреле 2018 года «Метинвест» рефинансировал большую часть своих долговых обязательств, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд, и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн.

«Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов», - добавили в пресс-службе.

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